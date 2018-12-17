發現成片光滑藍冰區　大陸將在南極建首個永久機場

大陸中心／綜合報導

大陸第35次南極考察隊近日在冰蓋考察時，發現了適合建設大型機場的成片藍冰區，目前正進行下一步的勘探。藍冰機場可直接滿足各類大型飛機的起降要求，且飛機原有的起落裝置不需要改造，南極共建有8個藍冰機場，此次發現代表大陸離首個永久機場的目標不遠了。

根據《新華社》16日報導，該藍冰區位於出發基地西南方向直線距離約10公里處，成片的藍冰平展裸露著。科考隊員利用冰鑽，初步瞭解了冰的厚度等情況。

領隊孫波表示，「藍冰擁有良好的承載力、抗衝擊性和穩定性。美國的戰略運輸機環球霸王C17和大力神C130、俄羅斯的伊爾76運輸機和我國的運20大型運輸機，以及諸如空客和波音等超遠端商業飛機，都可以在藍冰機場安全起降」。

為確保日後固定翼飛機安全運行，該考察隊的任務還包括在中山站附近試驗性建設雪面機場，與藍冰機場相比，雪面機場適合雪橇飛機起降，不適用於大型飛機。此外，藍冰機場平整度較好，而雪面機場的雪需不停壓實。

▲科考隊員在藍冰區用冰鑽鑽冰瞭解相關情況。（圖／新華網）

大陸目前在南極建有4個考察站，另有一個考察站正在建設中，但尚未有一個永久性的機場，而世界上其他大國都有建設，其中美國擁有13座位居榜首，俄羅斯擁有8座居次。

缺少本國機場給科研人員和相關工作帶來了很多困難，譬如只能依靠澳洲等途經國家的補給；只能乘船前來科考，浪費很多時間；尋找資源不方便；最重要的是，一旦遇到必須及時搶救的人員，飛機是最有效的運載工具。

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