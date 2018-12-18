驚悚畫面曝！整袋水泥6F墜落掀「粉塵巨柱」　砸中7歲女童身亡

▲馬爾地夫工地水泥墜落，砸死7歲女童。（圖／翻攝自YouTube）

記者錢玉紘／綜合報導

馬爾地夫首都馬利（Malé）日前發生一起悲劇，一名7歲的小女孩走過一個工地，沒想到被高處墜落的水泥袋砸到頭，經過一整天的搶救之後仍不治身亡，現場的監視器畫面也曝光，相當嚇人。當局目前下令暫停發放許可證，並要求嚴查所有工地的安全措施。



這起意外發生在當地時間16日上午10點半，這名小女孩和父母一起經過一個工地，正在蓋的大樓大約有10層樓高，但當工人準備把水泥從5樓搬上6樓的時候，整袋水泥直接墜落，粉塵像水柱一樣打到女孩身上，現場的監視器畫面可以看到，女孩被砸中後倒地，當場昏迷，附近民眾協助抱起女孩，接著父母將她緊急送醫。

送醫檢查之後，醫生發現女童的內臟嚴重受創，還有多處骨折的狀況，於治療的過程中還有兩次心臟病發，經歷兩次的手術後，只能暫時靠呼吸器維持生命，不幸的是，在當地時間17日下午，女孩因為傷勢過重身亡。

當地媒體報導，女孩的父母是孟加拉來的醫生，在馬爾地夫的尼蘭多島（Nilandhoo）工作，趁著假日的時候，一家人出來逛街，沒想到遇到這樣的悲劇。負責的工程公司「W Construction」則被市議會指控，沒有得到合法證照開工，但該公司發出聲明否認，但對此意外感到遺憾，將會負責提供女孩的醫療費用。

這起事件引起大眾憤怒，更喚起對工安的重視，當局則下令立即審查首都內所有供工地的安全程序，並暫停發放許可證。