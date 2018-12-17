美放話退「中程飛彈條約」 俄：戰略火箭軍將準備部署





▲蘇聯SA-3戰略防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

在美國總統川普宣布將退出「中程飛彈條約」（INF）後，俄國總統普丁曾經撂下狠話，將採取行動回擊，重新開發目前被條約所禁止的導彈。最近俄國戰略火箭軍司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）又透露，現在已經在考慮美國退出條約後的戰鬥部署行動。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，卡拉卡耶夫提到，美國一旦退出「中程飛彈條約」，下一步可能就是在歐洲部署中程導彈，屆時為俄國的安全構成新的威脅，「無庸置疑的是，我們在思考如何規劃戰略火箭軍的戰鬥使用」。

卡拉卡耶夫表示，俄國戰略火箭軍目前已經設置好一套軍事措施，能夠影響那些在歐洲的「美國先進反導彈系統」，降低它們的有效性。他也補充，「俄國的戰略火箭軍首先將會配備更為先進的現代反導系統，這套系統具備更高的耐久性。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前放話，若俄國60天內未拆除違規飛彈，美國就會正式展開條約退出程序。（圖／路透社）

另外，俄羅斯戰略火箭軍也在持續就「洲際彈道導彈」的彈道性能變化進行科學技術儲備，並將會同時開發針對導彈防禦系統的訊息的偵察、控制和打擊工具

，並兼具火力殺傷與損害能力，

據悉，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日曾給出最後通牒，聲稱因為俄方「已經開發並部署」9M729的導彈系統，這樣的作法對美國國家造成安全破壞，如果俄國不在60天內拆除違反中程飛彈條約中所規定的飛彈，美國就將會正式展開為期6個月的退出條約程序。對此，俄國始終否認有做出任何違反條約的行為。

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