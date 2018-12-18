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棄嬰變公主！女童被美夫婦領養露燦笑　中國網友嘆：比留在貴州幸福

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▲▼ 來自貴州的2歲女童西菈（Selah）被遺棄後，幸運被美國夫妻領養，現在過著「公主般」的幸福生活。（圖／翻攝自IG／beccalunde）

▲ 如今的西菈露出自信笑容，當年徬徨眼神早已消失。（圖／翻攝自IG／beccalunde）

國際中心／綜合報導

中國一篇文章《中國棄嬰成美國小公主》最近在網路瘋傳，一名來自貴州的2歲女童被遺棄後，幸運被美國夫妻領養，現在過著「公主般」的幸福生活，不但學了游泳、體操、芭蕾舞，也一起和家人到迪士尼玩，還能經常看到她露出發自內心的活潑燦爛笑容。如此童話般的曲折故事，讓中國網友感嘆，她在美國長大遠比留在貴州還要幸福。

事實上，這對俄亥俄州夫妻貝佧（Becca）和丹（Dan）育有2名兒子，雖然生活並不富裕，但因貝佧的爺爺幼時也曾走過「沒人想領養」慘痛經歷，讓她心中始終有著收養孤兒的念頭。

2015年2月，夫妻倆向陸方的福利院繳交領養申請，走過繁複程序，同時募集到3萬美元的領養費，終於在1年之後，成功領養女童，並取名為西菈（Selah）。同時，丹也用心布置起她的專屬小公主房。

雖然當年的西菈完全聽不懂英文，眼神透露出些許惶恐和防備，但貝佧和丹靠著一起玩樂來熟悉對方，用熱情、耐心感動了她。過了幾天，她便隨著夫婦倆回到美國，從此成為全家不可或缺的一份子，西菈不但學了游泳、體操、芭蕾舞，也一起和家人到迪士尼玩。在全家人的關愛陪伴之下，西菈的眼神早已散發出自信，露出燦爛笑容。

然而，這篇文章引起許多大陸網友熱烈討論。一派網友認為，西菈在美國長大遠比留在貴州還要幸福，「真的很有愛了，美國人的教育裡自信一直是第一位的」、「中國真的只有麻煩和苦難，這是中國的特色，投奔美國才是出路」。但另派網友提到，「這絕對不是中美的區別。美國也有福利院孤兒，中國也有好心收養孩子的父母」。

 
 
 
 
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She loves posing for the camera

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▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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