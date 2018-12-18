用「甜食」引誘！3歲女童慘遭保全性侵　下體出血…昏迷被丟路邊

▲甜食示意圖。（圖／取自免費圖庫pixbay）

國際中心／綜合報導

印度一名保全人員16日時發現，鄰居家的3歲女孩獨自一人，竟然用「甜食」引誘女孩，帶到附近的廢棄地虐待性侵。女孩被當地人發現時，私處嚴重受傷流血，整個人呈現昏迷的情況倒臥在地，隨後被送進加護病房，病情十分嚴重；而該名性侵犯則是在被警逮捕前，因為可惡的行徑遭到居民的爆打。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度的裡西南部的賓達普（Bindapur），受害女童的父母跟哥哥在16日時出門工作，留下女童一人獨自在家玩，隔壁鄰居見狀竟然用甜食將人引誘出家門後抱起，帶至一處廢棄房屋內性侵。據悉，該名鄰居是一名保全人員，已婚並且在該處居住了3年之久。

印度警方在當天下午4點時接獲報案，當地居民發現女童昏迷躺在路邊，私密處嚴重受傷，身上還有咬痕跟指甲的抓痕，隨後女童被送往醫院並住進加護病房，情況被判斷為「嚴重」。

而該名性侵犯則是在當天晚上被居民抓起，在送交給警察之前，還因為惡劣的行為先遭到一頓毒打。報導中指出，女童的病情穩定，其家人也得到了協助；而性侵犯也已逮捕歸案。

適逢先前曾震驚全世界的「印度巴士性侵案」6周年，德里的婦女事務委員會成員馬利瓦（Swati Maliwal）在推特上發文寫到，「在這個非常的夜晚，正好是德里巴士性侵案的6周年，沒有任何的事情改變。直到有效且迅速的懲罰規定被確立，不然將不會有任何改變！這個城市還要再多誇張，可以在性侵案6周年的這天，再有孩子受害！」