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1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬

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記者許力方／綜合報導

政府啟動「國家級警報」宣導豬瘟防疫，18日0時起自旅客攜帶非洲豬瘟，第一次罰鍰從5萬元提高到20萬元，再違規就會罰100萬元。但被抓到的違規者常聲稱不知新規定，以為非生肉、真空包裝豬肉產品就能入境，防檢局破解迷思，點出關鍵其實就是「只有罐頭可以，其他通通不准帶！」

農委會指出，統計14日至16日止全國邊境機場、港口查獲違規共41件，其中15件罰5萬元，24件罰3萬元，2件罰1萬元。違規案件頻繁，顯見旅客仍未重視、配合豬瘟防疫，因此重新提高裁罰基準，18日起旅客只要從3年內發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品，未主動申報遭查獲者，第一次罰鍰由5萬元提高到20萬元，第二次以後再違規者即開罰100萬元。

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲旅客違規帶豬肉製品案件層出不窮，18日起提高罰鍰「抓到就罰20萬」。（圖／防檢局）

政府啟動全台防疫大作戰，但違規者常聲稱不知新規定，不只傳出有一名大媽被開罰，暴怒大吼自己「不知道」、「不知者無罪」、「你們故意陷害要讓我被罰錢」，鬧了近1小時，連霹靂小組都提槍來關切，其中也有許多人以為非生鮮、加工過或真空包裝豬肉產品就能入境，包含臘肉、香腸等。

防檢局17日受訪破解迷思，組長彭明興指出，以前抓到多數是以勸導並要求丟棄置桶，不會對民眾開罰，讓很多民眾以為可以攜帶，他強調，「只有罐頭可以帶入境，其他通通不准帶！」包含軟性罐頭，也就是泡麵裡的調理包，寵物食用罐頭則是禁止牛肉攜入。

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲防檢局破解非洲豬瘟迷思「罐頭以外通通不准帶」。（圖／防檢局）

彭明興進一步指出，罐頭是經過高溫、高壓滅菌消毒製成的食品，可以常溫保存，不需要冷藏冷凍，不會有意病問題；但真空包裝只是把空氣抽出，還是得冷藏冷凍，非洲豬瘟病毒仍能存活，因此不准攜帶入境。

事實上，防檢局介紹非洲豬瘟的簡介中有說明，病毒性疾病（(DNA , Asfarviridae family）抗酸鹼能力強，可存活於酸鹼值4至13，且存活久，冷藏豬肉可達100天，冷凍豬肉1000天，豬舍30日，糞便室溫下11天，火腿更可達140天，只有「加熱到70℃或製成罐頭病毒不活化」！

非洲豬瘟8月開始在大陸傳出第一起感染案例，是亞洲第一個疫區國家，且疫情持續擴大，台灣至今從未發生豬瘟，為非疫區。雖然非洲豬瘟非人畜共通傳染病，但沒有藥物或疫苗可供預防治療，一但感染將引起100％豬隻死亡，並需撲殺豬隻，對產業威脅非常嚴重，是養豬業聞風色變的超級病毒！

防檢局繃緊神經，不僅特別發布國家級警報通知，在機上、機場出入境地點加強宣導，更透過各式媒體加強推廣，《ETtoday新聞雲》整理一系列懶人包，讓民眾一分鐘就能讀懂豬瘟疫情：

一、 攜帶違規肉品入境裁罰基準：初犯裁罰金額從5萬提高至20萬元，二犯直接裁罰100萬元，自107年12月18日0時生效。

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

二、 非洲豬瘟小檔案：屬於病毒性疾病，感染對象為豬隻，造成家豬、野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染；主要傳播途徑包刮廚餘、壁蝨、分泌物、排泄物、車輛、人員夾帶、肉類製品。

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

三、 非洲豬瘟3大關鍵數據：感染豬隻發病率與死亡率最高可達100％，適合存活的環境酸鹼值為3至13，冷凍豬肉可存活1000日，冷藏豬肉100日，豬舍30日，糞便11日。

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

四、 非洲豬瘟列管狀況：台灣列為甲類動物傳染病，目前為非疫區。世界動物衛生組織（OIE）列為應通報疾病，非洲、歐洲、大陸為疫區。

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

五、 防疫提醒
一般民眾－豬瘟不會傳染人類，但不要從國外帶肉類產品返國；不要走私動物或其產品返國。
養豬業者－非洲豬瘟嚴重威脅產業：因仍無藥物或疫苗治療，感染豬隻須撲殺；發現豬隻異常應立即通報；養豬業者自大陸返台時須消毒及隔離一周；航空及郵輪公司應將廚餘殘羹銷燬；養豬場內餵飼廚餘須符合蒸煮熟安全條件－達90，持續1小時。

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

六、各縣市動物防疫機關通報名冊：如有發現疑似甲類動物傳染病疫情，應於24小時內向所在地動物防疫機關通報。

基隆市動物保護防疫所02-24280677

新北市政府動物保護防疫處02-29596353

臺北市動物保護處02-87897158

桃園市政府動物保護處03-3326742

新竹縣家畜疾病防治所03-5519548

新竹市動物保護及防疫所03-5234853

苗栗縣動物保護防疫所037-320049

臺中市動物保護防疫處04-23869420

彰化縣動物防疫所04-7620774

南投縣家畜疾病防治所049-2222542

雲林縣動植物防疫所05-5523250

嘉義縣家畜疾病防治所05-3620025

嘉義市政府建設處05-2254321

臺南市動物防疫保護處06-6323039

高雄市動物保護處07-7462368

宜蘭縣動植物防疫所03-9602350

花蓮縣動植物防疫所03-8227431

屏東縣動物防疫所08-7224109

臺東縣動物防疫所089-233720

澎湖縣家畜疾病防治所06-9212839

金門縣動植物防疫所082-336625

福建省連江縣政府產業發展處0836-26078

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