展望會攜手扶輪社送愛　建置專業舞蹈教室嘉惠花蓮學子

▲花蓮東南扶輪社聯手基隆東南扶輪社共同支持鳳林青發中心的事工費用，建置專業的舞蹈教室，成立青少年朋友喜愛的街舞班。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

連續第二年支持展望會鳳林青少年發展中心相關事工的花蓮東南扶輪社，今年聯手基隆東南扶輪社共同支持鳳林青發中心的事工費用，透過扶輪社的協助，鳳林青發中心得以將其空間的一部份建置為專業的舞蹈教室，並成立時下青少年朋友喜愛的街舞班。

台灣世界展望會鳳林青少年發展中心自2017年年中成立至今，透過社工規劃各種不同的方案，觸發不同的才藝潛能與發展，幫助中花蓮地區的兒童與青少年從學習與自我認同中得著對自己的肯定，建立健康的自我形象，也在當中具備充足的生涯預備，讓自己在未來能夠自立並有機會回饋社會。

透過扶輪社的協助，鳯林青少年學子在課後有一個專業的空間練習舞蹈發揮自己的舞蹈興趣；同時，針對喜愛音樂的孩子也成立了吉它班，透過音樂的學習讓青春的心事寄情在音符與樂器間。捐贈活動中，青少年學子們也將這段期間所學習的才藝以成果發表的方式回饋感謝扶輪社。

東南扶輪社蔣時雨社長分享到：｢捐贈活動只是一時的，但看見學子們日漸的成長，心中確是極為感動｣。基隆東南扶輪社李泳亮社長也說到：｢感謝展望會在東部地區對兒少教育的努力與深耕，讓他們也有機會參與在這有意義的事工中」。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，台灣世界展望會透過資助兒童計畫在國外貧困社區進行水資源暨衛生、糧食保障、醫療營養、教育、生計發展等方案，幫助最弱勢兒童能享有生存權、而在國內，台灣世界展望會提供經濟弱勢家庭的孩子助學金、營養扶助金等補助，同時辦理課輔、才藝發展、生涯規劃、兒少保護等方案，協助弱勢兒少健康成長，穩定就學，並享有學習才藝、發展天賦的機會。

展望會邀請您熱情加入資助兒童計畫透過每個月700元（國外）或2000元（國內）的定期捐款，關顧孩子的成長發展，幫助孩子翻轉生命，愛心專線：03-8236868。