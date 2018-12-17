防範非洲豬瘟　海巡署開辦防疫講座加強查緝

▲▼海巡署防範非洲豬瘟，開辦講座並加強查緝。（圖／海巡署提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

由於大陸地區爆發非洲豬瘟疫，為防範疫情藉由走私途徑入侵國內，影響國民食品安全健康，海巡署中部分署第四岸巡隊除加強查緝動作，同時於17日邀請嘉義縣政府家畜疾病防治所林所長珮如，及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局臺中分局嘉義檢疫站賴主任淑芬等專家，辦理「非洲豬瘟衛生教育講習」，針對非洲豬隻瘟疫傳染病傳染途徑，相關防疫措施、辨識及防護裝備操作教學深入講解，藉由課程講授加強防疫的觀念。

由於「非洲豬瘟」具高度傳染性，病毒會隨人類的衣服、鞋子、車輛進行傳播，可存活於冷藏豬肉140天、冷凍豬肉1000天、糞便11天，目前台灣雖非疫區，一旦傳入，將比口蹄疫更可怕，可能重創我國養豬產業，目前非洲豬瘟無疫苗、無藥物可治療，唯一的方法是「阻擋於境外」，避免對國內相關產業造成衝擊。

另第四岸巡隊已要求各單位加強責任轄境查察工作，漁港部分針對進港船筏全面登檢，置重點於冰桶、機艙及漁具艙等，加強檢查豬肉類相關產製品及大陸簡體字樣或日本製之包裝物，並運用新式港區監視系統及密錄器輔助勤務；商（工）業港則針對往返大陸、日本、澎湖及金門貨輪進港列為重點，宣導船長非洲豬瘟疫情，並告知禁止將肉品或其製品及廚餘攜帶下船，以嚴密杜絕疫情進入。