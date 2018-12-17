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林鄭月娥述職　習近平讚她勇於擔當、積極作為

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▲香港特首林鄭月娥（左）向大陸國家主席習近平（右）述職。（圖／新華社）

▲香港特首林鄭月娥（左）向大陸國家主席習近平（右）述職。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

香港行政長官（特首）林鄭月娥今（17）日下午在北京中南海瀛台涵元殿，向大陸國家主席習近平述職，這是她上任以來的第二次述職。習近平除了讚揚林鄭月娥認真謀劃香港長遠發展外，也充分肯定她和特區政府的工作表現。

據《新華社》報導，習近平表示，一年來，林鄭月娥帶領香港特別行政區政府積極作為，堅定維護「一國兩制」方針和基本法，認真謀劃香港長遠發展。

此外，習近平也提到，林鄭帶領政府積極參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，著力破解事關廣大居民切身利益的問題，努力為青年人成長和發展創造條件，體現了「志不求易、事不避難」的精神，取得良好成績，中央充分肯定林正和特區政府的工作。

林鄭月娥則表示，非常感謝習近平過去一年的關懷和親自批示，也感謝中央對香港大力的支持。她也感謝習近平在10月23日親自到珠海，為港珠澳大橋主持開通儀式。

習近平說道，他一個多月前會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時，高度肯定了香港、澳門對國家改革開放的特殊作用和重大貢獻，並強調在新時代國家改革開放進程中。

習近平也說，香港、澳門具有特殊地位和獨特優勢，仍然可以發揮不可替代的作用。他也表示，「我相信澳門同胞一定會抓住機遇、乘勢而為，在融入國家發展大局中拓展發展空間、培育發展新動能，以新的發展成果迎接明年澳門回歸祖國20周年。」

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關鍵字：林鄭月娥,述職,習近平,擔當,粵港澳要聞

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