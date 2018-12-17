盧星華接任榮總桃園分院院長　專解惑男人說不出口的疑問

▲盧星華接任榮總桃園分院院長。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

榮總桃園分院17日舉行新任院長交接布達典禮，由台北榮總泌尿外科權威、盧星華醫師接任桃園分院院長，而這也是桃園分院近6年來，垂直整合改制為北榮桃園分院後，首位由台北榮總醫師出任的院長。盧星華著有「男人下半身」一書，解惑男人們說不出口的疑問，交接典禮中提出四大工作目標，期同仁再致力做好醫病關係。

出席「台北榮民總醫院桃園分院院長佈達交接暨宣誓典禮」的市長鄭文燦表示，台北榮總桃園分院在老人的醫療與照護等方面累積許多經驗，在王德芳院長任內與市府合作推動許多醫療計畫，深獲市民朋友的信賴；新任院長盧星華不僅醫術精湛，也具有良好的聲望，期勉盧院長為桃榮創造更好的績效，市府也會持續支持桃榮，提升其在扮演守護地方健康的角色。

▲盧星華（左）接任榮總桃園分院院長。▼榮總桃園分院新任院長交接布達典禮（圖／桃園市政府提供）



新任院長盧星華表示，桃園分院是台北榮民總醫院中唯一的區域型教學醫院，未來他將以提升營運績效、加強工作效率、精進醫療與服務品質及通過109年醫院評鑑等四大工作目標，帶領桃榮成為守護桃園市民健康的守護神，並以團結與榮譽作為期許，期勉同仁團結合作，共同朝向相同的目標，將桃榮帶向新里程碑，讓桃榮以大家為榮。

榮總桃園分院位於桃園區市郊虎頭山旁，前身為「行政院國軍退除役官兵輔導委員會楠梓榮民醫院」，於83年7月1日遷至桃園市現址，改稱「行政院國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮民醫院」，自101年1月1日改制「台北榮民總醫院桃園分院」，以服務地區民眾、榮民眷、及直接支援八德榮民自費安養中心、板橋榮譽國民之家、台北榮譽國民之家、桃園榮譽國民之家等四個會屬安養護機構。