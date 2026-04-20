銀髮也能練槓鈴！台南市立醫院「肌廠實驗室」揭幕AI客製運動處方

▲台南市立醫院「肌廠實驗室－智慧運動中心」揭幕，導入AI打造個人化運動處方。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
因應高齡化社會來臨，台南市立醫院20日舉辦「肌廠實驗室－智慧運動中心」開幕記者會，結合智慧科技與運動醫學，導入AI數據分析與個人化運動處方，打造全齡健康管理新模式，讓銀髮族也能安心訓練、強化體能。
台南市立醫院院長蔡良敏表示，隨著台灣邁入高齡社會，傳統醫療服務已難以全面滿足民眾長期健康需求，因此院方積極推動預防醫學，透過「醫療×運動×科技」跨域整合，成立「肌廠實驗室」，希望讓市民在社區中就能享有持續且專業的健康管理服務。
台南市衛生局國民健康科科長黃芷玲指出，台南市立醫院長期在醫療專業上表現卓越，是市府推動健康政策的重要夥伴。此次成立智慧運動中心，不僅導入科技提升運動效能，也有助於提升市民運動參與度，未來更可望成為高齡友善城市的重要示範據點。
「肌廠實驗室」提供多元服務，其中「專業評估與檢測」為核心，針對一般成人進行體適能分析，並針對高齡族群導入長者功能整合性評估（ICOPE）與咀嚼功能評估，及早掌握潛在衰弱風險。
此外，中心強調「數據建檔與健康追蹤」，每位使用者都會建立專屬運動數據檔案，作為醫師與教練制定個人化「運動處方」的依據。現場設置智慧運動器材，並由專業教練提供操作指導，協助民眾安全建立規律運動習慣。
為活化銀髮族生活品質，中心同步推出中高齡培力課程，內容涵蓋認知訓練與健康知識。蔡良敏也透露，預計10月將舉辦「銀髮族六角槓鈴體能挑戰賽」，透過安全訓練與趣味競賽，鼓勵長者勇於挑戰自我，延緩老化、提升身心韌性。
台南市立醫院表示，「肌廠實驗室」除規劃全齡體適能課程外，亦提供智慧等速肌力訓練、史密斯全身訓練及小型有氧團課，場館每日開放三個時段供民眾預約免費使用，並有教練現場指導。未來期盼成為社區健康核心據點，讓精準運動走入日常生活，落實健康台灣願景。
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