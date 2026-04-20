銀髮也能練槓鈴！台南市立醫院「肌廠實驗室」揭幕AI客製運動處方

導盲犬如同視障者的眼睛，可以協助排除不少生活中的障礙，然而，訓練一隻導盲犬往往需花費時間和心力，且不一定成功，使得在現實生活中，導盲犬與視障者的供需比始終在較低範圍。在AI機器狗的發展路徑，機器導盲犬成為市場的新選擇，若成功開發，外來或可成為視障者生活上新選擇。