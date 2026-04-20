愛奇藝稱將「陳哲遠等百人」入AI藝人庫遭打臉　多人急劃清界線





▲愛奇藝方宣布，與117位藝人簽訂「AI藝人庫」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

愛奇藝20日於世界大會拋出「AI藝人庫」計畫，同時宣稱「未來真人實拍可能成為無形文化資產」，引爆影視圈強烈爭議。平台主打117位藝人已「入庫」（包括陳哲遠、丞磊、曾舜晞等人），可授權肖像與表演數據生成內容，卻被批評等同讓演員親手把自己交給AI取代，微博瞬間掀起「自掘墳墓」質疑聲浪。

▲陳哲遠。（圖／翻攝自微博）

▲陳哲遠主演的《白色橄欖樹》在愛奇藝播出。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

綜合陸媒報導，愛奇藝CEO龔宇表示，AI影視化無法阻擋，未來可讓演員年拍攝量從4部提升至14部，透過授權與分帳模式獲利。不過此舉也被批評恐加速真人演員被取代，尤其AI短劇成本僅約3000至5000元（人民幣，下同），約為真人製作的百分之一，橫店群演試鏡機會恐銳減70%，中階演員生存空間被壓縮。

在爭議延燒之際，陳哲遠對接方也出面澄清，強調「未簽署任何AI相關影視授權」。分析指出，龔宇所稱的「入庫」，實際上只是將平台旗下全資娛樂公司藝人名單自動納入資料池，藝人本人並沒有話語權可以拒絕，但若要實際使用其肖像、聲音或表演數據，仍必須另行取得藝人授權同意。

▲曾舜晞。（圖／翻攝自微博）

▲曾舜晞主演的《臨江仙》在愛奇藝播出。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

報導指出，在2026年4月20日愛奇藝世界大會上，龔宇宣布包括陳哲遠、丞磊、曾舜晞在內的百餘位藝人已入駐AI藝人庫「納逗Pro」，隨即引發廣泛討論。隨後陳哲遠方透過粉絲社群與對接帳號回應，「經確認未簽署任何具體AI影視授權」，相關說法也被多家媒體引用報導。

業界進一步指出，「入庫」與「授權」存在本質差異，前者僅屬資料備案，後者則涉及實際商業使用與權利讓渡。平台若要利用藝人數據進行AI建模或內容生成，仍須另行簽署專項協議並明確約定範圍與費用。目前陳哲遠方面也再次強調，並未進行任何相關授權。

▲丞磊。（圖／翻攝自小紅書）

▲丞磊主演的《成何體統》在愛奇藝播出。（圖／愛奇藝國際版提供）

此外，張若昀、李一桐、于和偉、王楚然、陳鈺琪等藝人亦陸續否認簽署AI授權，整起事件讓AI技術應用與藝人權益界線問題持續發酵。

該消息一出瞬間引起網友全面反彈，相關話題「愛奇藝瘋了」、「AI藝人庫自掘墳墓」、「愛奇藝窮瘋了也得有底線」等瞬間衝爆微博熱搜總榜。

大批網友怒斥，「藝人授權AI形象拍戲，這件事在法律、行業道德、技術規範、商業模式等所有實際操作層面都還沒有任何當然的可實施性，愛奇藝就開始喜滋滋畫餅了」、「我連找客服都要轉人工，愛奇藝竟然覺得我會為AI做的劇付費」、「這不是ai名單，這是避雷明星名單」、「愛奇藝就這樣對自己公司的人」、「陳哲遠、丞磊、曾舜晞都是明牌愛奇藝藝人，沒辦法」、「有時間搞AI，不如多搞點好劇本，淨說些瘋話」。