快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍　遭記過2次拔官

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，竟是分局長周俊銘(左)試噴惹禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者游瓊華、許權毅、莊智勝／台中報導

民眾黨前主席柯文哲與市議員參選人劉芩妤17日在台中逢甲夜市掃街拜票時，突遭不明人士以辣椒水攻擊，至少20人身體不適、不斷咳嗽，引發外界高度關注。未料警方經調查以後，竟赫然發現是第六分局分局長周俊銘搞烏龍，當天因試噴辣椒水，操作不慎引發混亂，警方也對此做出懲處，將周記過兩次，並調離主管職務。

據了解，柯文哲17日晚間7點40分，在台中市黨部主委陳清龍、西屯區市議員參選人劉芩妤陪同下抵達逢甲夜市。怎料一行人在大學站購買紅茶、與支持者合照時，突然遭不明人士噴灑辣椒水，導致柯文哲、劉芩妤、工作人員及多名市民呼吸道不適。

起初外界以為是立場不同的民眾針對政治人物進行騷擾，劉芩妤更出面喊話，將此行為視為公共安全威脅，強調絕不姑息、譴責暴力介入選舉，並於18日上午陪同受害志工前往台中市警察局第六分局報案。

未料警方調查後案情卻出現反轉，竟是第六分局分局長周俊銘惹禍。警方初步調查，當天周俊銘因辣椒水疑似故障在測試，嘗試朝地面噴灑後竟不慎引發混亂，警方因此依規定將周記過2次並調非主管職務。