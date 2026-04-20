新北鐵道馬拉松接力賽圓滿落幕　瑞芳警全力維安疏導交通

▲新北鐵道馬拉松接力賽圓滿落幕，瑞芳警部署警力確保賽事安全順暢。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

2026「新北市鐵道馬拉松接力賽」（又稱「追火車」）於昨（19日）順利登場，吸引上千名跑者齊聚福隆地區參與，賽道串聯舊草嶺觀景台、貢寮、雙溪等地，沿線氣氛熱烈。為確保賽事安全及周邊交通順暢，瑞芳警分局事前即完成賽道路線會勘及勤務規劃，活動當日並動員警力投入交通疏導與安全維護工作，在新北市政府團隊及相關單位協力下，賽事平安順利落幕。

瑞芳警分局表示，本次活動範圍廣、參與人數多，沿線涵蓋多處重要路口及觀光節點，為降低活動對地方交通衝擊，分局於賽前即針對賽道沿線、重要路口及易壅塞路段逐一會勘，並依現地交通特性、車流動線及活動需求，周延規劃交通疏導、人車分流及路口管制等勤務作為，強化整體應變量能。

活動當日，員警與義交分別部署於重要路口、賽道交會處及人潮聚集區域，全面執行交通疏導、秩序維持與安全警戒勤務，並視現場車流、人流狀況即時調整崗位及引導改道，有效維持賽事進行順暢，兼顧跑者安全及地方交通運作，展現警方對大型活動交通維護工作的專業與效率。

瑞芳警分局長高繼鴻表示，大型賽事除仰賴周延規劃，更需現場即時應變與各單位密切合作，警方此次勤務即以「安全優先、交通順暢」為核心，從事前會勘、警力部署到現場疏導管制，均務求滴水不漏，感謝所有執勤同仁、義交夥伴及市府團隊共同投入，也感謝沿線民眾體諒與配合，讓活動得以平安圓滿完成。

瑞芳警分局指出，本次賽事期間沿線交通秩序整體良好，未發生重大交通事故，充分展現市府團隊橫向聯繫及警民合作成效。警方也呼籲，民眾未來參與大型活動時，儘量搭乘大眾運輸工具，並配合現場交通管制及員警指揮，共同維護活動安全與交通順暢。