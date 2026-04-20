屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣屏東市中山路的寶建醫院19日下午發生一起恐怖事件！31歲徐姓男子遭人打斷手腳丟包至急診室門口，警衛見他渾身是血一動也不動的躺在馬路上，趕緊報警處理。警方循線將人27歲陳男逮捕歸案，全案將依妨害自由及重傷害等罪嫌嚴辦。

▲屏東寶建醫院丟包案，31歲男斷手斷腳、全身是血躺急診室前。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

回顧整起事發經過，27歲陳姓男子19日傍晚左右，駕駛二手BMW X6休旅車前往寶建醫院，一抵達急診室門口，陳男火速下車打開後車廂，先將一件黑色衣物扔在地上，隨後猛力將徐姓男子從後車廂拖出，丟包在急診室門口。

急診警衛見到手腳骨折、渾身是血的徐男側躺在地面上一動也不動，趕緊轉身奔進急診室內，隨後與醫護人員推著病床前來救援，並報警處理。

根據警方初步調查，陳男與徐男有財務糾紛，雙方在網路上互嗆，19日下午2人在屏東市民族路與上海路口遇到，陳男一怒之下持球棒將徐男打到手腳骨折，隨後將人塞進後車廂，載往寶建醫院丟包。徐男經開刀治療後，目前暫無生命危險。

警方在案發過後成立專案小組，並報請屏東地檢署檢察官偵辦，於19日晚間將陳男拘捕到案，在陳男車輛內查獲球棒、榔頭等犯罪工具，全案將依妨害自由及重傷害等罪嫌嚴辦。