分局長噴辣椒水害慘柯文哲　白營怒：警察犯錯還要自己人查4天

記者游瓊華／台中報導

民眾黨前主席柯文哲17日晚間陪同黨內台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街拜票，不料途中疑似遭噴辣椒水，導致柯文哲、劉芩妤及多名志工當場咳嗽不止。台中市警察局公布真相，沒想到「兇手」竟是當天在場維安的第六分局分局長周俊銘，因操作不慎往地面試噴辣椒水才釀成混亂，引發外界譁然。

▲民眾黨前主席柯文哲疑遭噴辣椒水，事隔3天真相大白，竟是警方測試搞烏龍。（圖／翻攝Threads）



▲民眾黨台中市黨部主委江和樹砲轟警方。（圖／江和樹提供）



針對真相竟是「警察惹的禍」，民眾黨台中市黨部主委江和樹怒不可遏，痛批警方在第一時間承認錯誤有那麼困難嗎？「身為一個警察，自己犯錯，還要同仁找人找半天，星期五發生的事，竟然要到星期一才破案！」

江和樹表示，當時同行的不分區立委陳清龍沒事，偏偏只有柯文哲與劉芩妤感到不適，這段期間網路上甚至出現「柯文哲作假」的質疑聲浪，更直言若辣椒水傷害到無辜民眾，後果誰要負責？

「為何警察第一時間，舉個手承認錯誤都那麼困難？」江和樹痛批，這種隱瞞行為難怪民眾無法相信警察，砲轟「台中市警察到底在幹嘛？」

由於民眾黨參選人劉芩妤已提傷害告訴，台中市警局認為，周俊銘領導幹部臨場失措、處置不當，記過二次懲處並拔官，也依傷害罪嫌函送台中地方檢察署偵辦。此事件台中市警察局長吳敬田督導不周，已自請處分。