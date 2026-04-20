陸機器導盲犬無遙控300公尺避障成功　未來或可成為視障者良伴

▲視障者在機器導盲犬「途途」的帶領下穿過障礙。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

導盲犬如同視障者的眼睛，可以協助排除不少生活中的障礙，然而，訓練一隻導盲犬往往需花費時間和心力，且不一定成功，使得在現實生活中，導盲犬與視障者的供需比始終在較低範圍。在AI機器狗的發展路徑，機器導盲犬成為市場的新選擇，若成功開發，外來或可成為視障者生活上新選擇。

《央視新聞》報導，在2026人形機器人半程馬拉松「彩蛋環節」，視障大學生王子豪參加了一場特殊的挑戰——在一台四足機器人的引領下，他成功避開各種動靜態障礙，順利走完300米（公尺，下同）。

據了解，這隻四足機器人（機器導盲犬）無需預設路線及人工遙控，設計可在複雜多變的真實開放環境中全自主執行通用任務，被取名為「途途」。

王子豪五年前因眼病逐漸失明，一度不敢出門，他克服心理障礙後，從零開始學習生活技能、重返校園。在這次半程馬拉松賽的最後時刻，王子豪站上跑道，在一隻名為「途途」的導盲犬引導下，完成包括規避動靜態障礙、連續繞行穿越狹窄通道、實時預判及靈活避讓突然出現干擾、穿行密集人群尋找補給站等挑戰。

公開資訊顯示，「途途」是阿里巴巴旗下高德開發的一款四足具身機器人，高德自研的ABot體系。是全球首個面向AGI的全棧具身體系，同時，高德又有北斗星鏈支持的導航功能，結合交通大數據與機器視覺後，讓「途途」既看得清腳下的障礙，又能洞察視距外的路況，在各種複雜場景中自主決策前行。

數據顯示，大陸視障者人數超過1700萬，導盲犬保有量僅約400隻，普及率不足萬分之三。「途途」的出現，或可在不久的未來讓這1700萬視障人士有望獲得一款真正可以廣泛應用的導盲夥伴。