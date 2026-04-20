深耕台南養生文化！馬光醫療網「崇德院」開幕　打造東區中醫雙核心

▲馬光醫療網「崇德馬光中醫診所」開幕，成為台南第6處據點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南中醫養生風氣盛行，民眾對健康管理的需求日益提升。看準東區醫療需求強勁，連鎖中醫品牌馬光醫療網正式成立「崇德馬光中醫診所」，為全台第27家分院、台南第6處據點，並與既有「崇學馬光」形成雙據點布局，強化東區醫療服務量能，提供更完善的健康照護。

馬光醫療網表示，台南民眾長期重視節氣養生與食療調理，中醫已從單純治療轉變為日常健康管理的一部分，涵蓋婦幼調理、轉骨成長及慢性病追蹤等多元需求。面對高頻次、長期性的就醫模式，既有診所量能逐漸飽和，因此選擇於崇德商圈設立新院，回應在地民眾期待。

執行長黃福祥指出，崇學院長期處於高負載狀態，為提供更舒適的就醫環境與服務品質，才決定擴點設立崇德院，不僅分散人流，更讓患者在熟悉的生活圈內即可獲得完整照護，實現「就近養生」的理念。

崇德馬光地處東區核心生活圈，鄰近台南市立醫院與崇德公有市場，與崇學院形成「雙指標服務圈」，透過醫師專業互補，提供從針灸傷科、內科調理到婦幼成長等多面向診療服務。此舉不僅提升醫療效率，也讓居民能在短時間內獲得適切醫療資源。

在環境與服務上，院方延續品牌「善待患者」理念，打造明亮寬敞的候診空間，提升就醫舒適度，同時導入數位預約與顧客關係管理系統，讓診療流程更順暢、服務更貼近個別需求，結合台南的人情味與現代醫療效率。

馬光醫療網表示，未來將持續深耕台南市場，透過崇德院的加入，完善東區中醫醫療網絡，讓養生文化不僅存在於理念，更落實於市民日常生活之中，成為穩定而溫暖的健康後盾。