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騎士中風被當酒駕險沒命！妻落淚還原警刁難送醫...5警2消遭送辦

記者張君豪／台北報導

1月15日13時許北市萬華西寧南路於發生杜男騎機車疑似路倒嘔吐案件，警方與消防人員到場卻誤判杜男「疑似酒駕」及「無顯著立即危險」，直至16時7分許才由員警聯繫119送醫，未料倒地嘔吐的騎士杜男居然是突發腦出血導致中風，遭警消拖延3小時後才被送醫急救，經中興醫院診斷為「自發性腦出血」。

▲杜男騎車中風遭萬華警員誤認酒駕、延遲送醫3小時緊急開腦手術才救回一命。（圖／記者張君豪翻攝）
▲杜男騎車中風遭萬華警員誤認酒駕、延遲送醫3小時緊急開腦手術才救回一命。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方今天召開記者會表示，當時西門町所警員接獲110通報到場，發現杜男坐於路旁並有嘔吐情形，且與北市消防局119救護人員協處時，疑似在杜男身上聞到酒味，但因杜男意識模糊，警方現場常見的呼氣酒測程序並未完成，警方依「取締酒駕拒測處理作業程序」將杜男帶返派出所，期間曾多次詢問當事人及家屬是否需要送醫，但未獲明確回應，至當日16時7分許員警主動聯繫119協助送醫。

不過，杜男妻子認為警方說法避重就輕，杜男妻聲明指出：事發當下並非警方主動通知家屬，而是丈夫遲遲未返家，家屬多次撥打電話後，才由警消人員接聽告知丈夫疑似酒駕路倒於路旁。她並質疑警方：她趕到現場時，警方告知她，若堅持送醫可能面臨開罰或帶回派出所酒測等情形，她在單獨一人且懷有身孕的狀態下，因壓力選擇配合簽署拒絕送醫文件並陪同先生到派出所。

杜男妻子質疑：在派出所處置過程中，警方並未主動關懷。實情是經家人多次強調當事人狀態異常後，警方才態度傲慢地詢問是否就醫，後來當事人惡化到神智不清，警方卻以此為由，宣稱「當事人他剛才說不要」。

杜男妻子爆料：當天下午4點送醫並非警方主動安排，而是家屬强烈要求下的結果。當時杜男主管提醒可能他有可能腦部受損，情況緊急，警方卻仍要求神智不清的當事人必須「點頭示意」才肯放行。這種程序上的刁難，導致杜妻當時只能含淚拜託當事人點頭，警方才叫救護車將杜男送醫。

後來杜男被醫院證實中風腦出血及併發腦積水，所幸緊急開顱手術後救回一命。目前萬華警方證實，因西門町所警員現場處置有不當之處，經報請北檢檢察官指揮後，處理本案的許姓副所長在內包含5名警員及2名到場消防局救護人員均遭依涉犯過失傷害罪嫌函送檢方偵辦。

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