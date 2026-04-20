日本海嘯恐撞「漲潮時間」更危險！　北海道、岩手發警報：最高3m

▲日本青森縣外海發生規模7.5地震，北海道、岩手發布海嘯警報。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本氣象廳20日下午4時56分公布各地海嘯預測抵達時間與漲潮時刻。專家示警，如果海嘯抵達時間與漲潮時間重疊，恐導致海嘯高度進一步升高，呼籲各地務必提高警戒。

根據《日本新聞網》報導，氣象廳指出，北海道太平洋沿岸中部與岩手縣已發布最高3公尺的海嘯警報。其中，海嘯預計20日下午5時30分抵達北海道浦河與襟裳町庶野，而這兩地的漲潮時間分別為下午6時17分與5時58分；十勝港則預計下午5時40分有海嘯抵達，而漲潮時間則是下午6時12分。

岩手縣部分，宮古與釜石預計於下午5時10分出現海嘯，大船渡與久慈港則為下午5時20分，滿潮時間集中在下午6時12分至6時23分之間。

此外，北海道太平洋沿岸東部與西部、青森縣、宮城縣及福島縣則發布1公尺海嘯注意報。包括釧路、根室、函館、苫小牧、八戶、仙台港及福島縣沿岸地區，海嘯預計於下午5時20分至6時10分之間陸續抵達，各地漲潮時間多落在傍晚6時至7時之間。

氣象廳強調，海嘯若與漲潮時段重疊，將可能進一步放大災害風險，提醒沿岸地區居民務必持續留意最新資訊並加強防範。