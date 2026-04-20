全中運「夢幻徽章」三款神級設計超夯　連議員都被包圍索取

▲「我是嘉義人我驕傲！」嘉義縣舉辦全中運，蛙寶徽章紅到外縣市。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣近年在縣長翁章梁的積極推動下，從傳統農業大縣成功轉型，不僅農工大縣形象鮮明，城市知名度更在全台大幅提升。縣議員翁聰賢日前指出，這份城市光榮感在基層發酵，他現在以各種身分前往其他縣市時，都能大聲說出「我來自嘉義縣」。而最令他驚訝的是，他身上佩戴的「115全中運蛙寶紀念徽章」，竟成為外縣市民眾爭相詢問的焦點，甚至有人當場「敲碗」索取，展現出嘉義縣美學設計的強大吸引力。對此，教育處強調，本次紀念徽章定位為活動紀念品，未對外販售，期盼讓參與者留下專屬且珍貴的回憶。





▲嘉縣翁聰賢議員全中運期間將會亮光的吉祥物蛙寶徽章背上身。（圖／記者翁伊森攝）

翁聰賢議員表示，這款發光徽章在賽場與網路上討論度極高，吸睛的設計不僅能提升賽事熱度，更是行銷嘉義的絕佳載體，他除了議員身分也是中華民國全國工業總會監事，因此他建議縣府考慮量產販售，讓更多喜愛嘉義的民眾能擁有這份專屬紀念。

針對民眾與議員的熱情建議，嘉義縣教育處也首度揭開這系列「夢幻紀念品」的設計細節。本次紀念徽章共推出三款精緻版本：

「Q寶款」：活潑可愛，象徵賽會的朝氣。

「蛙寶款」：以在地特有種諸羅樹蛙為原型，展現生態競爭力。

「Q寶與蛙寶合作款」：結合雙角色形象，傳遞團隊合作與共榮精神。

縣府說明，徽章以「勇敢超越、發光發亮」為核心概念，特別強調「合作無間」的設計，是為了表彰團隊奮鬥的價值。然而，為了維持其榮譽性與獨特性，目前這三款徽章主要定位為「開幕典禮專屬紀念品」，發放對象嚴格限定為：全中運各隊職員、代表進場裁判，以及為賽事辛勤排練的開幕演出團隊（包括愛+1擊樂團、鄒族 Pasunaeno 合唱團、嘉義縣街舞培訓代表隊）。

教育處表示，發光徽章紀念品暫無販售，同時強調，未來將在整體經費可行範圍內，審慎評估相關文創商品的開發可能性，並結合賽事吉祥物Q寶、蛙寶等元素，研議推出更多元的紀念商品，讓賽事精神延續至日常生活，同時兼顧資源運用與財政衡平。