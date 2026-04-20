韓籍旅客護照遺失急壞　東琉線跨海接力尋回火速送達

▲東琉線交通客船聯營處人員即時找到韓籍遊客護照 。（圖／東琉線交通客船聯營處提供）

記者陳崑福／屏東報導

韓國旅客離開小琉球前驚覺護照遺失，眼看返程在即行程恐受阻，東琉線聯營處迅速啟動跨海協尋機制，從比對行程到聯繫業者全力搜尋，最終在短時間內尋回並趕上船班送回，成功化解一場旅遊危機。

一名韓國籍旅客Peter Kim（暱稱）於4月18日下午約16時，準備自小琉球返回東港時，發現護照遺失。由於時間接近傍晚，研判可能遺落於島上潛水業者辦公室或途中停留地點，情況緊急，遂向東琉線交通客船聯營處求助。

東港辦公室人員接獲訊息後立即啟動應變機制，第一時間聯繫駐琉球服務的公關經理展開協尋。透過逐一比對旅客行程、停留地點，並沿線聯繫相關業者展開搜尋，終於成功在短時間內尋獲護照，並即刻安排隨17時由琉球開往東港的船班送回。

在確認護照已順利登船後，聯營處隨即通知旅客安心等候，順利完成這場跨海接力任務，避免行程受阻，也展現第一線服務團隊的高效率與責任感。

東琉線交通客船聯營處深耕東港－小琉球航線逾22年，長期以穩定船班與貼心服務，成為居民與旅客往返的重要依靠。作為琉球對外交通門戶的白沙港，除具備完善候船設施外，亦結合免稅商店與周邊商圈，讓旅客自登島起即可享有便利且豐富的旅遊體驗。

此外，聯營處多年來持續支援地方交通需求，當公船進行維修期間，主動協助補足運能，確保居民、學生及公教人員通勤不中斷，為地方建立穩定可靠的交通網絡。

不少琉球居民表示，聯營處船班密集、調度靈活，大幅提升日常往返效率，是長期信賴的交通選擇；也有外地旅客分享，從購票到搭乘過程皆相當順暢，整體體驗便利又安心。這次成功協尋護照事件，不僅是一場即時救援，更再次體現東琉聯營處以旅客需求為優先的服務精神，持續守護每一段安心的海上旅程。