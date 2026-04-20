芒果產季將至防竊拉警報　枋寮警深入部落強化治安+交通宣導

▲枋寮警分局深入枋山與獅子鄉舉辦治安會議。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

芒果產季即將來臨，為防範農產失竊並提升社區安全意識，枋寮警分局深入枋山與獅子鄉舉辦治安會議，結合反詐、交通及婦幼安全宣導，凝聚居民共識，同時加強巡邏與防竊措施，全面守護地方治安。

枋寮警分局為強化社區治安防護網並深化交通安全觀念，於4月份分別在枋山鄉嘉和村及獅子鄉南世部落辦理「社區治安會議」。透過簡報解說、宣導影片及實際案例分析，向居民傳達相關法規知識，並廣泛蒐集地方意見，提升整體安全共識。

會中除說明轄區治安與交通現況外，也針對常見詐騙手法進行宣導，包括假投資、網購詐騙、假檢警及「猜猜我是誰」等，提醒民眾提高警覺、防範受騙。同時加強交通安全觀念，內容涵蓋高齡者用路安全、酒駕防制及無照駕駛新制，並宣導家庭暴力防治、性別平等與性騷擾防治，提升民眾自我保護意識。

隨著芒果產季將至，枋山及獅子鄉為重要產區，警方特別提醒農民加強防竊措施，妥善保管農產品及農具，並建議在農地周邊設置監視設備，以降低失竊風險。警方也將提升農地周邊巡邏密度與見警率，全力守護農產安全。

枋寮分局長盧恒隆表示，感謝地方踴躍提供建言，分局將積極研議辦理，對於非權責事項也會轉請相關單位持續改善。未來將持續推動警民合作，共同打擊犯罪、維護交通秩序，打造治安穩定、交通順暢的生活環境。