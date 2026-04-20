烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

記者許權毅／台中報導

民眾黨創黨主席柯文哲與議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街，結果遇到有人噴灑辣椒水，警方20日公布調查結果，竟然是分局長周俊銘「誤用」。台中市警局長吳敬田說，周因為辣椒水故障，辣椒水外漏積到一定程度後，4度直接往地面噴灑洩，18日晚間22時、事發24小時後，才致電坦承此事。

▲分局長周俊銘4度將辣椒水噴灑在地上。（圖／警方提供）



根據台灣民眾黨直播可見，17日當天柯文哲與民眾黨立委陳清龍、議員參選人劉芩妤掃街，柯文哲與劉芩妤先後咳嗽，劉芩妤說「剛是有人放一個？什麼東西？」但眾人慢慢均感受不適，柯文哲也遮住口鼻，發出乾咳聲，認為是遭到辣椒水攻擊，隔日也到第六警分局報案，一度懷疑是一組騎車雙載人士犯案。

不料，台中市警局今日公布調查結果，竟然是第六警分局周俊銘因為隨身使用的辣椒水故障，「四度」要排除漏液，選擇就地噴灑，過程中沒有對人噴灑，但處置不當，有嚴重疏失，市警局拔官，予以2小過處置，並且因劉芩妤提告，依傷害罪將周俊銘送辦。

▲▼周俊銘使用的辣椒水遭扣，上面有明顯裂痕。（圖／記者許權毅攝）



吳敬田說，17日22時接獲報案後立即成立專案小組，隔日（18）受理報案後，當天下午就排除雙載騎士犯案可能性，反而發現監視器內，周俊銘有使用辣椒水情況。18日晚間22時、事發24小時後，周致電他坦承使用辣椒水。

不過離譜的是，劉芩妤前往報案時，周俊銘就在分局內，還在大門等候協助，第一時間沒有坦承，連報案人到場時，也沒有坦承說明，種種過程令人費解。

▲▼柯文哲、劉芩妤在逢甲夜市直播，疑似遭到辣椒水攻擊。（圖／民眾黨台中市議員參選人劉芩妤提供）



根據台灣民眾黨直播可見，當天柯文哲與民眾黨立委陳清龍、議員參選人劉芩妤掃街，柯文哲與劉芩妤先後咳嗽，劉芩妤說「剛是有人放一個？什麼東西？」但眾人慢慢均感受不適，柯文哲也遮住口鼻，發出乾咳聲，認為是遭到辣椒水攻擊。

隔日，劉芩妤前往報案，統計有20人出現咳嗽現象，且分別在廣場、烤魚攤、行進間、合照點，4度可能遭到噴辣椒水，懷疑是一組騎機車雙載可疑人士犯案。柯文哲受訪時則表示，眼睛還在流眼淚，認為台灣社會近年對立情緒升高，希望社會和諧、政黨和解，並呼籲各界保持理性與克制。

民眾黨主席黃國昌18日受訪表示，任何針對政治活動的攻擊行為都令人無法接受，這不只是對個人的傷害，更是在挑戰公共安全與民主底線，相關單位應儘速釐清責任。

▲柯文哲事發隔日仍感覺不適。（圖／記者唐詠絮翻攝）