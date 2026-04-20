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台南之光！7位全國模範勞工出爐　黃偉哲表揚致敬基層英雄

▲台南市政府表揚7位全國模範勞工，肯定各領域職人卓越貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府表揚7位全國模範勞工，肯定各領域職人卓越貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動節前夕傳來振奮消息，2026年度台南市共有7位優秀勞工榮獲「全國模範勞工」殊榮，台南市政府於20日舉行表揚活動，由副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲頒贈「勞工楷模」木匾與紀念品，向長年深耕各領域的基層英雄致上最高敬意，肯定他們以專業與熱忱，為社會與產業所做出的卓越貢獻。▲台南市政府表揚7位全國模範勞工，肯定各領域職人卓越貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府表揚7位全國模範勞工，肯定各領域職人卓越貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

此次活動也安排台南市議會接見，議會秘書長顏昇祺代表議長致詞表示，能夠獲選全國模範勞工者，多半在專業領域展現創新與精進能力，「從平凡中創造不平凡」，堪稱勞動精神的最佳典範。

▲台南市政府表揚7位全國模範勞工，肯定各領域職人卓越貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

本次獲獎的7位勞工來自不同產業，展現多元職人價值。其中，張若平（光洋應用材料科技）在半導體領域推動專案與人才培育，助力公司連續五年獲TTQS金牌，為產業鏈關鍵推手；劉彤筠（工研院）深耕LED製程技術25年，累積豐厚研發成果與專利，強化產業自主能力。

▲台南市政府表揚7位全國模範勞工，肯定各領域職人卓越貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

在服務與公益領域方面，莊錦珠（台南市不動產經紀人職工會）長年投入公益與工會服務，展現斜槓職人精神；吳浩銘（驗光配鏡人員職工全聯會）則結合專業與公益，推動法制改革並協助從業人員爭取權益。

來自基層的代表黃杰弘（台南市木工業職工會），從國中畢業投入木工產業，憑藉不斷進修與努力，成為技藝傳承的重要力量；王景田（台鹽公司企業工會）長期投入工會事務，促成勞資協議、穩定企業發展，打造雙贏局面。

此外，鄭玉娟（台南市文創美學職工會）則以藝術與公益結合，帶領工會屢獲評鑑肯定，同時持續推動弱勢關懷與勞工教育，讓職人精神向下扎根。

▲台南市政府表揚7位全國模範勞工，肯定各領域職人卓越貢獻。（記者林東良翻攝，下同）
台南市政府勞工局表示，此次表揚不僅是對個人努力的肯定，更希望提升社會對各行各業勞工價值的重視。活動現場也有多位得獎者家屬到場觀禮，場面溫馨動人，共同見證這份屬於台南的榮耀時刻。

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