南投續推寺廟環保金爐續補助　首創住宅冷氣清洗每台補助500元

▲南投縣政府續推寺廟環保金爐續補助。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為兼顧傳統祭祀文化與環境永續、邁向低碳淨零排放目標，南投縣政府日前宣示持續推動寺廟環保設備補助，包括環保金爐或同類污染防制設備最高60萬元，並首度推出一般住宅冷氣清洗補助，每台冷氣（以室內機計）補助500元。

縣政府17日舉辦「低碳行動．淨零未來」記者會，由副縣長王瑞德住持，邀請村里代表、寺廟執事者及縣議員張婉慈、林儒暘、蔡孟娥、張秀枝等人出席，現場安排開場表演、政策說明及宣誓儀式，象徵攜手做環保，希望透過社區一傳十、十傳百，將節能減碳觀念深植民心。

▲南投縣政府首創住宅冷氣清洗補助。

王瑞德強調，南投是宗教大縣，寺廟林立，過去祭祀活動易帶來空氣污染，縣府多年來堅持輔導寺廟導入環保設備，為縣民改善生活環境、減少熱島效應與重大污染，113年起已補助42座環保金爐及電子禮炮。

環保局於記者會中公布今年度具體措施，在縣議會支持下計編列550萬元經費，其中500萬元用於寺廟補助，除環保金爐或同類污染防制設備、電子禮炮車分別有最高60萬元和4萬元，也加碼針對已設5年以上金爐空污防制設施的維修管理補助，最高5萬元；每間寺廟每年每項以申請一座（套、臺、次）為限，具低碳認證標章者優先，盼透過全國唯一的專案讓更多寺廟參與、降低祭祀污染。

另為鼓勵家戶從日常齊做環保，縣府今年首推「一般住宅冷氣清洗補助」，編列50萬元經費，補助對象為設籍該縣且用電地址在縣內的一般住宅（非營業用電），每台補助500元、每一用電地址以2台為限，相關補助申請細節可洽南投縣環保局。