席開近百桌氣勢磅礡　紅崴科技表揚盛會摸彩加碼送大獎嗨翻全場

▲紅崴科技舉辦「崴風天下」表揚大會，上千會員齊聚場面盛大。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



紅崴科技集團主辦的「2024、2025年崴風天下傑出領導者表揚大會」，活動邀請上千位會員共襄盛舉，席開近百桌，場面盛大熱絡。現場除表揚晉升與績優會員外，夥伴間互贈鮮花與祝福，象徵多年努力成果在此刻綻放，成為人生重要榮耀時刻。

活動尾聲安排大型摸彩，除人人有獎外，更抽出30位超級大獎，包括價值3萬5800元的紅崴明星產品「信息能石墨烯2.0族群客製化足弓矯正器鞋組」，現場氣氛達到最高潮。紅崴科技創辦人謝進興博士更驚喜加碼送出2項大獎，讓與會者滿載而歸。

紅崴科技表示，面對2024至2025年全球環境變化，公司以「全方位科學養生之道」為核心，持續發展相關技術，並與學界合作推動研究，包括與清華大學及先見基因發表論文，以及攜手成功大學進行運動表現數據評估研究，期望透過科學驗證與數據應用，深化健康管理與運動效能領域的發展。

謝進興指出，企業長期穩健發展來自於持續堅持正確方向與信念，他感謝會員夥伴、員工及合作廠商20年來的支持，讓紅崴科技得以穩步成長。此次表揚大會不僅是榮耀時刻，更是凝聚願景、邁向下一階段的重要里程碑。

本屆大會主軸「崴風天下」，象徵品牌持續拓展事業版圖的決心，活動透過沙畫演出回顧會員共同走過的歷程，在全場齊聲口號中畫下句點，展現團隊凝聚力與未來發展企圖心。

紅崴科技指出，公司自台南起家，版圖已拓展至美國及馬來西亞、越南、印尼、中國等地，並於2025年在馬來西亞吉隆坡設立東南亞總部，持續擴大全球布局。未來也將結合產品與服務，提供更多健康與事業發展機會，吸引更多志同道合者共同參與。