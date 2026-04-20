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白沙屯媽祖聖駕三進三退衝入大殿回宮！神龕安座12天後開爐

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖聖駕今（20）下午4時10分回宮，在成千上萬香燈腳夾道熱情歡迎，齊聲高喊「進喔！進喔！」的歡呼聲中，三進三退後衝入大殿，工作人員隨即關上廟門，恭請媽祖神尊請下鑾轎，由拱天宮主委洪文華、縣長鍾東錦等人，虔誠恭迎上神龕安座，為今年8天7夜進香行程劃下圓滿句點。

▲白沙屯媽祖聖駕下午4時10分三進三退衝入大殿，新尊安座，為今年8天7夜進香行程劃下圓滿句點。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖聖駕下午4時10分三進三退衝入大殿，新尊安座，為今年8天7夜進香行程劃下圓滿句點。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，下同）

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白沙屯媽祖聖駕今天上午在通霄鎮秋茂園換乘8人大轎後，在進入白沙屯聚落時，更是萬人空巷，週邊的宮廟神尊紛紛趕到拱天宮「拜廟」，恭迎媽祖回鑾，廟前也是萬人鑽動。

▲白沙屯媽祖聖駕下午4時10分三進三退衝入大殿，新尊安座，為今年8天7夜進香行程劃下圓滿句點。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖聖駕下午4時10分三進三退衝入大殿，新尊安座，為今年8天7夜進香行程劃下圓滿句點。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

媽祖中午停駕看戲，下午3點多在三十六執士、報馬仔、頭香燈、香擔先行入廟後，頭旗在頭旗組員護衛下衝入廟內，並將頭旗固定在正殿前龍柱後，下午4時10分吉時，鑾轎在三進三退後衝入正殿，執事人員立即關上廟門。

接著，拱天宮主委洪文華和委員、縣長鍾東錦、立委陳超明、立委邱鎮軍和朝天宮董事長蔡咏鍀等人，此起彼落高喊「進喔！進喔！」的歡呼聲中，恭迎媽祖聖駕安座。拱天宮指出，依據傳統儀式，媽祖回宮安座後與火缸送進正殿神房內，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，12天後才能開爐，才打開神房的紅幔，媽祖再度展現在信眾面前。

▲白沙屯媽祖聖駕下午4時10分三進三退衝入大殿，新尊安座，為今年8天7夜進香行程劃下圓滿句點。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

拱天宮說，媽祖回宮安座後，廟前架起祭台，值年爐主、副爐主與頭家們負責準備豬羊三牲祭品，舉行拜天公儀式，由道長誦經祈福，上稟蒼穹護佑村落四季平安，儀式後由爐主跋杯遴選隔年新任爐主與頭家。明天先由「二媽」代勞，巡行白沙屯媽祖轄區各庄頭，護祐闔境平安。

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