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台灣好行日月潭環湖線電動巴士上路　搭配無障礙網站服務全面升級

▲「台灣好行-日月潭環湖線」電動巴士正式啟動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲「台灣好行-日月潭環湖線」電動巴士正式啟動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提供全臺旅客更友善、便利的旅遊體驗，日月潭國家風景區管理處日前宣布「台灣好行-日月潭環湖線」電動巴士正式啟動，以及「日月潭好行主題網」成功取得無障礙網站標章，除讓大日月潭觀光圈的交通路網更加完善，也象徵日月潭邁向全族群友善旅遊的新里程碑。

日管處表示，日月潭不僅為臺灣最具國際能見度風景區，更在去年通過複核，再次取得Green Destinations（GD，綠色旅遊目的地驗證）國際銀質證等級；全新開通的「日月潭環湖線」即以純電動大客車行駛，串聯水社綜合商場、玄光寺、慈恩塔、伊達邵碼頭及文武廟等重要核心景點，讓旅客無需頻繁換乘或煩惱停車問題，以最輕鬆、環保的方式遊覽日月潭，並減少私人運具造成的碳排放、實踐永續低碳旅遊的目標。

▲打造國際級低碳旅遊典範，「台灣好行-日月潭環湖線」電動巴士正式啟動，數位資訊無障礙服務全面升級。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲打造國際級低碳旅遊典範，「台灣好行-日月潭環湖線」電動巴士正式啟動，數位資訊無障礙服務全面升級。（圖／記者高堂堯翻攝）

另「日月潭好行主題網」進行整體介面改良：網頁在視覺設計上強化文字與背景的對比度，並將所有圖片內容提供替代文字，具備鍵盤操作能力，讓身心障礙族群或相關輔具使用者等不同需求的旅客，都能透過手機或電腦輕鬆查詢即時公車動態、路線規劃及景點資訊，享受「資訊無障礙」的智慧便利，落實數位平權並提升旅遊服務品質，因此正式通過「無障礙檢測標誌」認證。

日管處指出，遊客不僅能搭乘環湖線輕鬆穿梭各景點，更可結合自行車環湖、搭乘高空纜車或乘船遊湖，以全方位視角感受日月潭之美，歡迎國人多加利用大眾運輸工具，規劃一場自在的日月潭之旅。

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