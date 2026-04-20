有「星」味！大甲媽抵新港奉天宮　任賢齊、翁章梁現身引暴動

▲大甲媽祖新港迎女神及百萬信眾 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境盛事，於今（20）日下午1時47分正式抵達雲嘉交界處的崙子大橋。嘉義縣長翁章梁與鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌等人親自扶轎，在震天價響的鑼鼓與信眾夾道歡迎下，將媽祖鑾轎請進嘉義縣新港鄉，並登上迎駕舞台。隨後舉行簡單隆重的迎駕儀式，大批信眾虔誠鑽轎腳祈福，在烈日下感受「善」的洗禮。

今年大甲媽遶境以「善」為主題，強調團結人心。嘉義縣長翁章梁致詞時感性表示，數以萬計的民眾朝著同一個方向前進，帶著不同的信念卻能匯聚在媽祖座前，唯有媽祖的精神能做到這點。他期許透過信仰的力量，消弭社會紛擾與分歧，讓大家走向共同的價值，「在媽祖神威庇佑下，希望世界平穩、台灣合境平安。」

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奉天宮董事長何達煌表示，今年預估參與人數高達百萬人，他特別感謝奉天宮團隊與地方村里長的辛勞。何董事長更展現新港人的豪氣，歡迎全國信眾來到新港「自在的吃」，物資絕對充足。他強調今年鼓勵大眾廣結善緣、多做善事，相信大甲媽與新港媽定會庇佑眾人萬事如意。

鎮瀾宮董事長顏清標則對嘉義縣的發展表示肯定，並特別提到翁縣長將台積電引進嘉義，帶動地方繁榮。他表示：「媽祖保佑大家越來越好，台灣這塊寶島需要大家展現和善，祈求世界和平、風調雨順。」

儘管現場烈日當空，但信眾熱情不減。沿途隨處可見在地家戶自發性發放「善食」，包括現切西瓜、運動飲料、炒麵等，為信眾補充體力，體現了遶境文化中最重要的互助精神。今日遶境隊伍中更驚見知名藝人任賢齊現身，他與翁章梁縣長雙雙成為信眾爭相合照的焦點，為莊嚴的宗教儀式增添不少親民活力。

▲▼ 大甲媽祖新港迎女神及百萬信眾，不少民眾搶跟翁章梁、任賢齊合照 。（圖／記者翁伊森攝）

大甲媽祖鑾轎進駐新港後，預計於明（21）日上午舉行盛大的祝壽大典，並於當晚起駕回鑾。