快訊／日本地震規模上修7.5！　部分新幹線停駛

▲日本發生規模7.5地震，海嘯警報發布。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

日本20日當地下午4時53分發生強震，根據氣象廳最新數據，規模上修至7.5。這場地震引發海嘯警報，岩手縣各港口預估將出現高達3公尺的海嘯。地震發生後，部分新幹線列車暫停行駛。

富士新聞網、讀賣新聞等報導，東北新幹線東京站至新青森站之間上下行列車暫停行駛，秋田新幹線盛岡站至秋田站之間的上下行列車同樣暫停行駛。至於上越新幹線和北陸新幹線正常運作。

根據氣象廳測得地震數據，這起規模7.5地震震央位於青森縣三八上北，震源深度約10公里，青森縣階上町觀測到最大震度5強，青森縣八戶市、青森縣七戶町、青森縣東北町等則觀測到震度5弱。

日本首相高市早苗第一時間發表緊急演說，強烈呼籲處於海嘯警報區域的民眾，不要有任何遲疑，立即前往高地或避難大樓等安全場所避難。

根據日本氣象廳截至日本時間下午5時41分的最新觀測數據，岩手縣沿岸多個港口已陸續測得海嘯波浪。其中久慈港在下午5時34分觀測到0.8公尺浪高；宮古下午5時22分觀測到0.4公尺浪高。岩手縣大船渡下午5時21分觀測到第一波海嘯，目前仍在監測其海嘯高度；岩手縣釜石下午5時19分觀測到第一波海嘯，海嘯高度同樣仍在持續監測中。

日本氣象廳特別強調，檢潮所目前觀測到的數據僅供參考，在部分沿海區域，實際抵達的海嘯高度極可能比檢潮所測得的數據還要高出許多。此外，海嘯的特性在於「最大波」不一定是第一波，從第一波潮位變化觀測到最大波到達，中間甚至可能相隔數小時之久，因此仍然不可大意。