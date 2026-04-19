　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市立醫院「府城森呼吸」登場　6公里健走掀健康風潮

▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應「運動i台灣2.0」政策，推動全民健康生活，台南市立醫院19日舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾熱情參與。活動以6公里健走為主軸，帶領民眾從城市走入綠意盎然的虎山林場，在自然中慢慢呼吸、調整節奏，用雙腳實踐健康生活，也展現台南社區強大的凝聚力與活力。

▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動眾多地方人士到場支持，包括市議員王家貞、曾培雅、李宗霖，以及立委陳亭妃服務處執行總監許又仁、曾培雅服務處執行長歐政豪、吳禹寰服務處秘書陳銘杰、東區議員參選人陳金鐘等人，另有運動i台灣計畫訪視委員陳耀宏、初日幼兒園園長胡芬玲與微笑虎山藝文咖啡店東王政道等人共襄盛舉，場面熱絡。

▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

台南市立醫院長期深耕社區健康，強調從「治療」走向「預防」。院長蔡良敏表示，健走是門檻最低卻效果顯著的運動，不僅能提升心肺功能、控制體重，也有助降低心血管疾病與糖尿病等慢性病風險。此次活動特別選在虎山林場舉辦，讓參與者在運動之餘，也能享受森林浴，舒緩壓力，達到身心全面平衡。

▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

活動當天氣氛熱烈，參加者橫跨各年齡層，從銀髮長者到親子家庭皆踴躍參與。眾人在專業教練帶領下完成暖身後，從「微笑虎山」出發，沿文華路二段、德糖路與民安路一段前進，最終進入生態豐富的虎山林場。沿途綠意盎然、空氣清新，參與民眾在健走過程中不僅挑戰體力，也在芬多精環繞下釋放壓力，讓身體與心靈同步「重開機」。

▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

除了健走主軸，現場也設置多元健康促進攤位，打造一站式健康服務。內容涵蓋血糖檢測、骨質密度篩檢、體適能評估，以及銀髮族科技運動體驗，並提供中醫、家醫科、整形外科、骨科與失智照護等多專科醫師諮詢，讓民眾在活動中就能獲得完整健康資訊。

▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）
台南市立醫院指出，健康促進不應侷限於醫療院所內，而是要融入日常生活。透過結合「運動i台灣2.0」計畫，鼓勵民眾培養規律運動習慣，降低對藥物依賴，讓健康不只是口號，而是能被實踐的生活方式。當城市節奏越來越快，願意慢下來走一段路，或許正是現代人最需要的一帖良方。

▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中少年詭戴「笑臉面具」攜雙刀！　居民驚：像張文
黃偉晉拉炮誤炸楊銘威臉！　危險畫面全播出
大甲格鬥盃偵查隊長「鼻樑斷裂」　黑幫男搜出毒品
1個月檢舉出65張罰單！「魔人揭真相」全場怒挺
驚悚蠟屍悲劇！高大成曝女性可能性高原因：10年也不會壞
以為是助理姐姐！李多慧爆「是我媽啦」　高顏值母女合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市立醫院「府城森呼吸」登場　6公里健走掀健康風潮

台南西港劉厝里健走結合防災宣導　南消教長輩「人離火熄」與CPR救命術

交通結合文學　虎尾芒果大道變身文化地標

2026桃園桐花祭盛大開幕　串聯五區13秘境8路線體驗五月雪

南消溪北救護再升級！新營專責隊啟動雙軌出勤　高階醫療直送第一線

賴清德全中運開幕讚翁章梁五星執行力　運動部長李洋首度亮相

萌翻全場！　雲林寶寶樂親子活動164組家庭嗨翻虎尾

高捷蜜柑站長「穿轎班服」追粉紅超跑！呆萌盯直播粉絲融化

「雙媽」接力到彰化！萬人爭睹女神風采　今夜將通過民生地下道

從農廢到黃金資源　雲林鳳梨全循環場域將上線

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

鎮瀾宮千里眼神像掉落

台南市立醫院「府城森呼吸」登場　6公里健走掀健康風潮

台南西港劉厝里健走結合防災宣導　南消教長輩「人離火熄」與CPR救命術

交通結合文學　虎尾芒果大道變身文化地標

2026桃園桐花祭盛大開幕　串聯五區13秘境8路線體驗五月雪

南消溪北救護再升級！新營專責隊啟動雙軌出勤　高階醫療直送第一線

賴清德全中運開幕讚翁章梁五星執行力　運動部長李洋首度亮相

萌翻全場！　雲林寶寶樂親子活動164組家庭嗨翻虎尾

高捷蜜柑站長「穿轎班服」追粉紅超跑！呆萌盯直播粉絲融化

「雙媽」接力到彰化！萬人爭睹女神風采　今夜將通過民生地下道

從農廢到黃金資源　雲林鳳梨全循環場域將上線

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

男攜槍駕車夜遊遭檢舉　桃園警包抄查扣2把空氣槍

徹底跟油膩分手！夏季清爽系保養報到　0矽靈、礦物油美肌更安心

台中少年戴「笑臉面具」攜雙刀！居民驚：像張文...警民壓制送醫

翡翠水庫一度電14.2元賣台電喬不攏　蔣萬安：若願議價可討論

Jisoo大嫂再PO對話截圖！「4歲兒心碎幫擦淚」崩潰：PTSD又來了

伊朗女戰士持槍示威　誓言「為國捐軀」

淡江大橋機車道挨轟像「狗道」　公路局：符合規範、檢視優化

台灣邁入超高齡社會　北榮高齡醫學研究居國際前段班

再睡5分鐘「1+1」99元限時優惠　COMEBUY純茶2杯49元

沈玉琳罹癌曾搜「如何面對死亡」　曝「積極治療原因」：不想讓老婆改嫁

地方熱門新聞

南消溪北救護再升級！啟動雙軌出勤高階醫療直送第一線

「雙媽」接力到彰化！今夜經民生地下道

高捷蜜柑站長也瘋粉紅超跑！穿轎班服盯直播

李洋部長首秀全中運 　賴清德讚嘉義五星縣長 翁章梁

2026桃園桐花祭　串聯五區13秘境體驗五月雪

萌翻全場！雲林寶寶樂親子活動164組家庭嗨翻虎尾

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方回應

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

台南西港劉厝里健走結合防災宣導南消教長輩「人離火熄」與CPR救命術

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

嘉中 102 週年打造全台首間高中半導體實驗室

交通結合文學　虎尾芒果大道變身文化地標

台南市立醫院「府城森呼吸」登場6公里健走掀健康風潮

崑山科大61週年校慶登場宋光夫獲頒名譽博士

更多熱門

相關新聞

花蓮吉安奪無菸領航二連霸　衛生局讚：點子王

花蓮吉安奪無菸領航二連霸　衛生局讚：點子王

花蓮吉安鄉公所積極響應花蓮縣政府衛生局推動的「營造無菸支持環境計畫」，在114年度全縣各鄉鎮市評比中表現亮眼，吉安鄉清潔隊在全縣13鄉鎮市中脫穎而出，連續2年再度榮獲「打造優質無菸職場」最高榮譽「領航獎」第一名，為地方打造健康友善職場再添佳績。

遶境中暑自救：4大穴位助改善

遶境中暑自救：4大穴位助改善

春睏纏身？「多梳頭」4招秒提神

春睏纏身？「多梳頭」4招秒提神

研究揭「夜貓子體質」容易胖　專家教3招自救

研究揭「夜貓子體質」容易胖　專家教3招自救

排便正常也中招！60歲男體內藏6腫瘤

排便正常也中招！60歲男體內藏6腫瘤

關鍵字：

台南市立醫院府城森呼吸健康

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

全台下3天！　鋒面周四到

9旬醫愛上次子岳母！子奪遺產1招逆襲

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面