台南市立醫院「府城森呼吸」登場　6公里健走掀健康風潮

▲台南市立醫院舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾參與，場面熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應「運動i台灣2.0」政策，推動全民健康生活，台南市立醫院19日舉辦「府城森呼吸」健走活動，吸引超過1400名民眾熱情參與。活動以6公里健走為主軸，帶領民眾從城市走入綠意盎然的虎山林場，在自然中慢慢呼吸、調整節奏，用雙腳實踐健康生活，也展現台南社區強大的凝聚力與活力。

本次活動眾多地方人士到場支持，包括市議員王家貞、曾培雅、李宗霖，以及立委陳亭妃服務處執行總監許又仁、曾培雅服務處執行長歐政豪、吳禹寰服務處秘書陳銘杰、東區議員參選人陳金鐘等人，另有運動i台灣計畫訪視委員陳耀宏、初日幼兒園園長胡芬玲與微笑虎山藝文咖啡店東王政道等人共襄盛舉，場面熱絡。

台南市立醫院長期深耕社區健康，強調從「治療」走向「預防」。院長蔡良敏表示，健走是門檻最低卻效果顯著的運動，不僅能提升心肺功能、控制體重，也有助降低心血管疾病與糖尿病等慢性病風險。此次活動特別選在虎山林場舉辦，讓參與者在運動之餘，也能享受森林浴，舒緩壓力，達到身心全面平衡。

活動當天氣氛熱烈，參加者橫跨各年齡層，從銀髮長者到親子家庭皆踴躍參與。眾人在專業教練帶領下完成暖身後，從「微笑虎山」出發，沿文華路二段、德糖路與民安路一段前進，最終進入生態豐富的虎山林場。沿途綠意盎然、空氣清新，參與民眾在健走過程中不僅挑戰體力，也在芬多精環繞下釋放壓力，讓身體與心靈同步「重開機」。

除了健走主軸，現場也設置多元健康促進攤位，打造一站式健康服務。內容涵蓋血糖檢測、骨質密度篩檢、體適能評估，以及銀髮族科技運動體驗，並提供中醫、家醫科、整形外科、骨科與失智照護等多專科醫師諮詢，讓民眾在活動中就能獲得完整健康資訊。



台南市立醫院指出，健康促進不應侷限於醫療院所內，而是要融入日常生活。透過結合「運動i台灣2.0」計畫，鼓勵民眾培養規律運動習慣，降低對藥物依賴，讓健康不只是口號，而是能被實踐的生活方式。當城市節奏越來越快，願意慢下來走一段路，或許正是現代人最需要的一帖良方。