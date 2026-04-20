黑白切少東遭「斷手腳丟包急診」！父母出國手機狂震　下機急奔醫院

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東寶建醫院19日傍晚發生一起恐怖丟包案！31歲徐姓男子遭人打斷手腳後，全身是血地丟包急診室外，畫面相當驚悚。據了解，徐男是屏東某夜市知名黑白切少東，疑似與他人有財務糾紛釀禍。而徐男的父母19日剛出國玩回來，開手機才發現兒子出事了，著急前往醫院探視。

▲31歲男斷手斷腳、全身是血躺急診室前。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

初步了解，徐男19日下午遭人駕2車衝撞機車，隨後被押上車帶走。警方同日下午3時10分左右獲報，隨即展開調查，直到傍晚才接獲醫院通報，徐男渾身浴血被丟包在寶建醫院急診室門口，循線將駕車丟包的27歲陳姓男子逮捕歸案，而涉案人至少4名，警方仍在調查中。

透過醫院監視器畫面可發現，身穿黑衣、黑褲的陳姓男子19日傍晚6時左右，駕駛著二手BMW X6休旅車前往寶建醫院，一抵達急診室門口，他火速下車打開後車廂，先將徐男的衣物丟下車後，再猛力將後車廂內的徐男拖拽到地面上，隨後駕車揚長而去。

急診警衛見到手腳骨折、渾身是血的徐男倒臥在地奄奄一息，嚇得轉身奔進急診室內求援。加護病房主任謝雨民指出，徐男被送到醫院時，血壓與血紅素均偏低，可見失血量不小，經診治後發現，徐男全身多處有刀傷、鈍傷大量出血，但傷勢集中在四肢，膝蓋、手肘骨都裂開，重要部位頭、胸、腹等處沒有傷勢，今天將進行大面積清創手術，目前暫無生命危險。

▲經營屏東某夜市知名黑白切的徐父表示，對案發原因不清楚。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

據悉，徐男的身份是屏東某夜市黑白切少東，店家還名列「屏東100碗」名單中，可說是在地知名老店，而徐男的父母昨天才從國外旅遊回來，手機一直震，打開才知道兒子出事了，下機後直奔醫院探視，但兩老對兒子出事原因都不清楚。詳細案情仍有待警方進一步調查釐清。