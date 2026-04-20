戰術肌力全面升級！　南消一大推「新式7項體能測驗」強化實戰力

▲台南市消防局第一大隊辦理新式7項體能測驗，全面檢視消防人員戰術體能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為全面提升消防人員面對災害的應變能力，台南市消防局第一救災救護大隊於4月20日、21日分兩梯次辦理「新式7項體能測驗」及「救助技能」訓練，透過制度化檢測與實務操作，強化第一線人員的體能基礎與專業技能，確保在危急時刻能迅速反應、穩定執行任務。

消防局指出，此次導入的7項體能測驗，包含立定跳遠、後拋擲遠、折返跑、菱形槓硬舉、懸吊屈體、負重行走及1500公尺跑走，針對爆發力、肌耐力及身體協調性進行全方位評估，讓訓練更加貼近實際救災需求，而非僅止於單一項目測試。

在技能訓練方面，依據內政部消防署最新規範，課程同步納入繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉與緊繃繩系統等項目，強化消防人員在高空與複雜環境中的救援能力，讓基層人員熟悉操作流程並能靈活應變。

此外，因應今年1月基隆消防員殉職事件，訓練中特別加入「共生面罩」操作課程，讓同仁深入了解裝備功能、使用時機及潛在風險，提升現場安全防護意識，降低救災風險。

台南市消防局長楊宗林表示，透過定期體能檢測與專業訓練，不僅能確保外勤人員維持最佳狀態，也能在災害現場發揮關鍵應變能力，守護市民生命財產安全。未來將持續推動科學化與制度化訓練，打造更專業、高效率的消防團隊。

第一大隊大隊長邱國禎也指出，體能測驗結果除作為評估依據，更是規劃日常訓練的重要參考，唯有持續強化體能與技能，才能在第一時間提供穩定且可靠的救災能量，確保自身與民眾安全。