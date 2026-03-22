揭穿國台辦「統一紅利」　綠：中共三大謊言正被現實全面打臉

▲民進黨。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

對於國台辦發言人在例行記者會表示，「和平統一後，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺」，民進黨中國部今（22日）指出，近期中共對台統戰操作再度升溫，從能源、青年發展到經濟紅利，全面包裝成「統一後的好處」，但全是統戰謊言。此外，中東局勢升高，中共勢必藉機推動「疑美論」、「疑川普論」敘事，試圖讓台灣社會產生錯誤判斷，削弱對民主陣營的信任。這些認知作戰一而再再而三，扯謊沒有底限，呼籲國人必須要冷靜辨別、提高警覺。

「中共三大謊言，正被現實全面打臉」，民進黨中國部表示，謊言一，統一後台灣不缺電？中國自己正在防缺電！」中共宣稱「祖國可保障台灣能源安全，但中國近年反覆出現電力緊張與能源調度壓力。從過去多次限電，到近年在極端氣候下各地供電吃緊，北京持續強調「保供穩電」已成常態任務。

謊言二，支持台灣青年赴中發展？大量中國青年正找不到工作！民進黨中國部指出，中共長期宣傳「西進發展機會」，但中國青年就業市場早已惡化。最新數據顯示，青年失業率仍維持高檔，不僅應屆畢業生，就連已進入職場的年輕族群也面臨就業壓力。

謊言三，共享中國經濟紅利？中國經濟下行已成常態！民進黨中國部說，中國今年設定的經濟成長目標持續下修，反映北京已接受「低成長時代」來臨。同時，房地產持續疲弱、內需不足、通縮壓力未解，整體經濟結構問題仍在累積。

民進黨中國部也提醒，近期中東局勢升高，中共輿論系統迅速推動「美國不可靠」、「川普只顧自身利益」、「台灣會被拋棄」等敘事。可以預期，隨著戰事的延長，這種說法更會舖天蓋地而來，就是試圖在國際與台灣社會製造疑美、疑盟友的氛圍。

民進黨中國部指出，事實上最受中東情勢動盪影響其實就是中國。從能源依賴、航運貿易風險到國內通膨壓力，中國受到的衝擊都會很大。更不用說中東戰爭爆發後所凸顯的中國軍工體系與對國際伙伴口惠實不至的種種內外問題。

民進黨中國部強調，這些都是典型的認知作戰，目的在錯置風險、轉移焦點。當謊言全都用善意包裝就是詐騙，中共的統戰全都是赤裸裸的陷阱。台灣真正該做的，不是相信中共開出的統戰支票，而是持續強化自己的能源韌性、產業競爭力與民主防衛能力。因為只有守住主權，才有資格決定自己的未來；只有看穿騙術，才不會把台灣推進中共早已陷入的困局。