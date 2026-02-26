中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

記者張君豪／台北報導

昨天（25日）下午15時左右，中國海警「14529」、「14604」、「14527」及「14603」等4艘船，分為兩組，自金門料羅東方及西南方航入我限制水域，並向西編隊航行。海巡署表示，當時派出4艘巡防艇採併航方式對應，在多次警告與廣播驅離後，對方船艇於17時3分全數轉向航出限制水域。



▲海巡署駁斥中國海警25日宣稱到金門海域執法海巡艇退縮一事，是中國典型認知作戰。（圖／記者張君豪翻攝、下ˇ同）

而中國方面海警卻宣稱，海警船當時是於金門附近海域進行「常態執法巡查」，對此，海巡署嚴正表示，相關說法與實際航行軌跡不符，已屬侵擾行為。海巡署指出，中方發布相關影音內容，企圖呈現我方退讓情境，經查當日執勤船艇名單中並無影片所稱之PP-10083艇，顯示影片內並非事實。海巡署譴責表示，陸方影片中所謂台灣海巡回應對話，完全是惡意偽造，為典型認知作戰手段。





海巡署強調，針對中國海警船進入我限制水域之行動，均依標準作業程序應處，並全程蒐證與監控。未來將持續掌握周邊海域動態，適時調整勤務部署，以維護海域秩序與國家主權。

