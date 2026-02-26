　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

記者張君豪／台北報導

昨天（25日）下午15時左右，中國海警「14529」、「14604」、「14527」及「14603」等4艘船，分為兩組，自金門料羅東方及西南方航入我限制水域，並向西編隊航行。海巡署表示，當時派出4艘巡防艇採併航方式對應，在多次警告與廣播驅離後，對方船艇於17時3分全數轉向航出限制水域。

▲海巡署駁斥中國海警25日宣稱到金門海域執法海巡艇退縮一事，是中國典型認知作戰。（圖／記者張君豪翻攝）
▲海巡署駁斥中國海警25日宣稱到金門海域執法海巡艇退縮一事，是中國典型認知作戰。（圖／記者張君豪翻攝、下ˇ同）

而中國方面海警卻宣稱，海警船當時是於金門附近海域進行「常態執法巡查」，對此，海巡署嚴正表示，相關說法與實際航行軌跡不符，已屬侵擾行為。海巡署指出，中方發布相關影音內容，企圖呈現我方退讓情境，經查當日執勤船艇名單中並無影片所稱之PP-10083艇，顯示影片內並非事實。海巡署譴責表示，陸方影片中所謂台灣海巡回應對話，完全是惡意偽造，為典型認知作戰手段。

▲海巡署駁斥中國海警25日宣稱到金門海域執法海巡艇退縮一事，是中國典型認知作戰。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署強調，針對中國海警船進入我限制水域之行動，均依標準作業程序應處，並全程蒐證與監控。未來將持續掌握周邊海域動態，適時調整勤務部署，以維護海域秩序與國家主權。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍恩傷退不得回歸！　呼聲最高遞補人選曝
蔣萬安育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市府：只是試
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨
驚見「性奴訓練手冊、大量裸照」！　淫魔富商私藏清單曝光
李貞秀成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門民宿爆性交易！追出「SUPSPA」應召站台南機房　主嫌撈千萬

偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

小心荷包！北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

快訊／北市迎風河濱公園驚見浮屍！　1男卡消波塊明顯死亡

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

拒高檢長當「人事太上皇」！劍青檢改：二審續留應提1.5倍名單

臉書社團招募黑工「每人抽佣200」　台南專勤隊破非法仲介網

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

金門民宿爆性交易！追出「SUPSPA」應召站台南機房　主嫌撈千萬

偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

小心荷包！北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

快訊／北市迎風河濱公園驚見浮屍！　1男卡消波塊明顯死亡

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

拒高檢長當「人事太上皇」！劍青檢改：二審續留應提1.5倍名單

臉書社團招募黑工「每人抽佣200」　台南專勤隊破非法仲介網

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

台積電連10年奪冠！去年申請1485件專利　前10名榜單一文看

不是繳學費、放銀行...「小孩的紅包」怎處理？她想出1招卻猶豫了

才110萬捐公益！他見股票連跌5年「大膽買進700張」　神巧合發生了

霍金捲入淫魔案？比基尼女郎左右相伴「家屬怒揭真相」

谷歌TPU引領ASIC布局　今年全球八大CSP合計資本支出破7100億美元

新冠疫苗免費打到4月、肝病照護增收2類患者　衛福部3月推6新制

《罕病專法》26年助逾8000家庭　兄妹患「­­楓糖尿症」續命

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

社會熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

即／竹聯槍手轟醫美董座落網　6接應幫兇全抓了

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

獨／23歲槍手「散步離場」　超商悠哉按ibon叫小黃

竹北天坑案　楊文科遭求刑10年

職軍吃霸王餐喊：報警就好　下場曝光

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

台東漁船翻覆　整船漁貨只帶回4長尾鳥

更多熱門

相關新聞

海巡驅離中海警，轟中方造假影片

海巡驅離中海警，轟中方造假影片

中國海警聲稱昨天（25日）在金門附近海域執行「常態執法巡查」，海巡署金馬澎分署26日嚴正駁斥，指對方不僅侵擾我限制水域，還偽造影片，企圖混淆視聽，強調我方全程掌握並成功驅離，堅定捍衛主權。

中國海警一週3次闖金門水域

中國海警一週3次闖金門水域

台船建造海巡署高緯度遠洋巡護船第三艘開工　艦艇營收佔約六成

台船建造海巡署高緯度遠洋巡護船第三艘開工　艦艇營收佔約六成

「蔡賴大戰」敘事背後有跨境操弄痕跡　操作分工有4階段

「蔡賴大戰」敘事背後有跨境操弄痕跡　操作分工有4階段

小琉球女深夜墜港區　海巡拋魚雷浮標成功救人

小琉球女深夜墜港區　海巡拋魚雷浮標成功救人

關鍵字：

金門海域中國海警海巡署主權維護認知作戰

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面