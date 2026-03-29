中共AI進化認知戰！綠：台灣成統戰實驗室　提升媒體識讀唯一防線

▲民進黨。（圖／記者詹詠淇攝）



記者詹詠淇／台北報導

民進黨中國部今（29日）透過臉書表示，AI本該讓世界更進步，但在中共手中，卻變成操控輿論、滲透民主的工具。近期多份報告指出中共運用AI強化資訊戰並擴張全球，中共把台灣做為統戰實驗室，再把成功模式擴張到其他民主國家，中共用AI進化的認知作戰，台灣必須嚴肅對待。

民進黨中國部今（29日）指出，AI本該讓世界更進步，但在中共手中，卻變成操控輿論、滲透民主的工具。近期相關研究揭露，中共系統可大量監測社群帳號、鎖定關鍵意見領袖，並透過AI生成與改寫內容，搭配擬人化帳號，在不同平台同步操作，顯示中共資訊戰已全面升級。

民進黨中國部對此表示，當科技被威權體制用來服務其政治野心，受衝擊的不只是資訊真實性，更是整個民主社會的判斷能力與制度信任。面對中共以AI升級的認知作戰，台灣不能再用過去的標準看待，必須進一步提高警覺、全面應對。

民進黨中國部指出，近期多份國際與台灣研究報告已明確指出，中共正將人工智慧全面導入資訊操弄體系，讓原本的宣傳機器進化為「精準影響工具」。從中宣部主導的對外媒體，到如CGTN等平台，早已不只是傳遞訊息，而是透過數據分析與演算法，掌握各地受眾情緒與偏好。

民進黨中國部舉例，無國界記者組織（RSF）揭露，中共中宣部直接掌控的中國環球電視網（CGTN），就是對外輸出政治宣傳的重要工具。將中共政治宣傳包裝成「國際新聞」，塑造中國強大穩定的形象，並掩蓋西藏、維吾爾人、台灣、民主運動等敏感議題背後的人權侵害與威權本質。

民進黨中國部指出，台灣民主實驗室近日分析外流《中科天璣文件》發布報告指出，中共如今已將「大外宣」的宣傳機器與AI技術結合，讓資訊操弄進一步升級為更精準、更隱蔽、更大量的系統化操作。

民進黨中國部說，台灣資訊環境研究中心（IORG）近日揭露，中共藉由春晚機器人表演等議題，刻意操作「台灣驚豔中國科技」的敘事，目的是在台灣內部製造「中國不斷進步，台灣因民主而內耗」的「民主失敗論」刻板印象。

民進黨中國部並表示，中共把台灣做為統戰實驗室，再把成功模式擴張到其他民主國家。台灣因為擁有開放媒體環境與高度數位社會，一直以來都是中共認知作戰的最佳測試場。

民進黨中國部認為，中共對台資訊戰並非臨時起意，而是長期、有系統地操作，從假訊息操作、議題帶風向，到如今結合科技、娛樂與文化內容的敘事包裝，中共逐步發展出一整套可複製模式，再將成功經驗擴展到世界其他中共想要統戰滲透的民主國家。

民進黨中國部說，從相關分析報告來看，我們必須密切注意的新發展是中共的資訊戰已從「大外宣」進化為「精準干預」新階段，從影響認知走向操控輿論，且影響範圍正快速擴展至全球。這已經不是單純的假訊息問題，而是對民主制度的系統性侵蝕。

民進黨中國部強調，中共用AI進化的認知作戰，台灣必須嚴肅對待，全面提升媒體識讀能力是唯一有效的防線。AI正在改變人類生活，善用它可以讓世界更好，但也要注意它也正被有野心威權體制用來操控思想、扭曲現實、削弱民主。面對中共以AI升級的資訊戰，最關鍵的防線，其實就在每一位公民身上。

民進黨中國部呼籲，台灣社會必須全面強化自身的媒體識讀能力與判斷力， 面對資訊不輕信、不急傳，養成查證習慣； 辨識情緒操作與對立敘事，避免被帶動對立；對來源不明、刻意誇大的內容保持警覺。