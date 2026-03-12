中國稱助台人中轉返台　林楚茵：國民黨自甘淪為中國認知作戰擴音器

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中東戰火延燒，多國關閉空域、航班取消，導致部分至海外旅遊的國人無法按照計畫轉機歸國。中國媒體報導稱，有滯留中東的3個旅行團、74人台灣籍人士在中國大使館相助下，平安抵達上海，並轉機返台。對此，民進黨立委林楚茵今（12日）表示，台灣外交部天天都在協助國人返台，截至昨晚已協助1794位，中國拿70幾位就想搞認知作戰？更荒謬的是，台灣外交人員在前線協助國人返台、國軍官兵努力戍守國土，國民黨卻在後面忙著扯後腿，自甘淪為中國認知作戰的擴音器。

據中國官媒央視等報導，台灣旅行社「友泰旅行社」的3個中東團共74人，原計畫結束土耳其伊斯坦堡行程後，經由阿拉伯聯合大公國阿布達比國際機場轉機返台，但受中東多國領空關閉、大批航班取消影響，至少4度改簽機票，但航班顯示都是無限延期。經中方協調後，74人改搭乘東方航空自伊斯坦堡飛往上海轉機，10日凌晨4時飛抵上海，再搭機至松山機場及桃園機場。

對此，民進黨立委林楚茵今（12日）表示，中東情勢緊張，台灣外交部與駐外館處天天都在協助國人返台，截至昨晚已有1794位國人平安回到台灣，幾乎天天都在更新協助情形。

林楚茵痛批，結果中國官媒卻只拿70幾位經上海轉機的個案大做文章，硬拗成「中國協助台灣人回國」，外交部已經協助將近2000位國人返台，70幾位也好意思拿來說嘴？這種刻意忽略整體事實、只拿少數個案操作的手法，就是中國最老套的認知作戰。

林楚茵說，更荒謬的是，國民黨真正該排審的軍購條例不排，卻忙著考察松機、追打行政院長赴日，國防不顧、外交也要打，還順手幫中國帶風向。

林楚茵感嘆，台灣外交人員在前線協助國人返台、國軍官兵努力戍守國土，國民黨卻在後面忙著扯後腿，自甘淪為中國認知作戰的擴音器。

針對此案，外交部發言人蕭光偉10日於外交部例行記者會上回應，就外交部初步了解，本案應是返國班機受影響，不是滯留在中東戰火地區。外交部並未接獲駐處通報此案。近期因中東戰事影響，國內旅行團因回程無法經阿聯大公國轉機而改在歐洲、土耳其等地等候航班復航或更改機票的情況甚多，多數旅行團都已找到替代方案陸續返台。

蕭光偉指出，目前伊斯坦堡空域並未關閉，土航每週有直飛台北10個航班，也有許多替代方案，旅行社及國人如果有需協助之處，請與我相關駐外館處聯繫，我駐外同仁皆會第一時間全力協處。