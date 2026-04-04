戰事升級！中駐以使館4/7再撤僑包含港澳台　列避險區「勿去！」

▲ 以色列南部城鎮迪莫納（Dimona）遭伊朗飛彈空襲。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國駐以色列使館今（4）日發布緊急安全提醒，指出當前中東戰事擴大升級風險極高，已危及各類民用機構與關鍵設施。使館特別點名海法港、雷霍沃特車站等多處可能遭打擊，並宣布將於4月7日組織新一波在以中國公民（含港澳台同胞）經埃及塔巴口岸轉移撤離，呼籲同胞儘速登記並做好準備。



《新華社》稍早最新報導，中國駐以色列使館4日發布通知，當前中東安全形勢高度緊張，戰事擴大升級的風險仍然極高，並可能危及學校、電站、工業園區等各類民用機構。

使館強調，以色列海法港、雷霍沃特車站、亞爾昆橋、伊茨雷埃勒隧道以及多條連接特拉維夫、耶路撒冷和海法的公路，可能已被列入打擊範圍。

使館再次提醒在以中國公民，應切實加強安全防範和轉移避險，務必遠離機場、港口、電站、車站、煉廠等重要基礎設施、軍事敏感機構，以及重點高校、科研機構、工廠與交通要道。

使館強調，同胞應嚴格遵守以色列後方司令部安全指令，切忌麻痺大意，堅持非必要不外出。若聽到手機預警和防空警報，務必第一時間進入避彈設施，確保自身安全。

此外，使館宣布將於4月7日再組織一批在以中國公民（包括港澳台同胞）通過埃及塔巴口岸轉移撤離。請在以同胞，特別是身處高風險地區的人員，及時掃描官方二維碼登記個人信息，並做好相關撤離準備。



自2026年2月底美、以聯手對伊朗發動攻擊以來，中東局勢陷入劇烈震盪。伊朗隨後展開報復，對以色列本土及周邊美軍基地發射大量導彈與無人機，戰火已波及多個民用設施並導致荷莫茲海峽通行受阻。目前各國已紛紛啟動撤僑，中國政府此前已成功組織多批公民經由塔巴口岸入境埃及開羅，本次4月7日的行動為近期較大規模的撤離計畫。

▼ 以色列阿拉德鎮（Arad）一棟住宅大樓遭伊朗飛彈擊中。（圖／路透）