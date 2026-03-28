護送拜登妻子！美特勤局特工「開槍走火」　 自轟大腿鮮血直流

▲美國特勤局特工在護送吉兒到機場時，意外開槍走火自轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國特勤局一名負責保護前第一夫人、拜登妻子吉兒（Jill Biden）的特工27日在費城國際機場執行任務時，意外開槍走火，導致子彈直接射進自己的大腿。該名特工隨即被送往醫院搶救，所幸並無生命危險。

機場維安驚傳槍響 特工車內操作失誤受傷



根據《KYW新聞廣播電視台》報導，這起意外發生在27日上午約8時30分。當時這名值勤中的特工正協助護送前總統拜登的妻子吉兒，前往交通繁忙的費城國際機場。費城警方指出，事發地點位於機場進出點與賓州塔附近的公務車內。

特勤局發言人赫林（Nate Herring）證實，這是一起「過失走火」（negligent discharge）事故。當時特工正在處理自己的勤務槍枝，沒想到配槍突然走火，子彈隨即擊中他的腿部。赫林強調，「這起事件完全沒有影響到受保護對象的行動，事故發生時吉兒並不在現場。」

特勤局黑歷史不斷 維安過失遭砲轟

事實上，特勤局近期頻頻「掉漆」。一名負責保護副總統范斯（JD Vance）的特工1月因向一名暗中錄音的女子洩露工作機密細節，隨即遭到停職。

此外，川普（Donald Trump）2024年在造訪競選行程時遭槍手開火。特勤局在2025年被美國參議員的調查報告重砲抨擊，痛批特勤局在暗殺事件前後的表現是「不可原諒的疏忽」，更斥之為「一連串可預防的失敗」。