中東戰情加劇！　中駐沙國使館緊提醒：當地石油電力恐成為打擊目標

▲ 沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）之前遇襲 。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國駐沙特大使館今6日發布通知，當前中東緊張局勢加劇，戰事擴大升級的風險仍然極高。有關方已公開宣稱，本地區的石油、電力等關鍵基礎設施可能成為重要的打擊目標。

使館再次提醒在沙中國公民，務必密切關注安全形勢以及沙特有關部門發布的相關公告與警報。同胞應遵守當地法律法規，切實增強安全防範意識，並儘量減少外出。

通知特別強調，在沙公民應遠離軍事基地、政府機構等敏感區域，不得隨意拍攝相關現場照片，更不得在社交媒體上傳播相關安全資訊或警報。使館呼籲大家保持冷靜，如遇緊急情況，應及時採取就地避難等應急措施，並第一時間報警及聯繫中國駐沙特大使館或駐吉達總領館尋求協助。

另外，中國駐以色列使館也定於明天4月7日組織撤僑行動，駐沙特使領館則轉入高強度領保預警狀態，以確保當地數萬名中國建設人員與僑民的安全。

中駐以使館列出避險地區名單，像是以色列海法港、雷霍沃特車站、亞爾昆橋、伊茨雷埃勒隧道以及多條連接特拉維夫、耶路撒冷和海法的公路，可能已被列入打擊範圍。應切實加強安全防範和轉移避險，務必遠離機場、港口、電站、車站、煉廠等重要基礎設施、軍事敏感機構，以及重點高校、科研機構、工廠與交通要道。

中駐以使館強調，同胞應嚴格遵守以色列後方司令部安全指令，切忌麻痺大意，堅持非必要不外出。若聽到手機預警和防空警報，務必第一時間進入避彈設施，確保自身安全。