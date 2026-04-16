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香燈腳陪媽祖走三次　今年看盡人性貪嗔癡：或許是最後一次

▲一年一度的苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動。（示意圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖進香活動是年度宗教盛事，吸引大量信徒共襄盛舉。（示意圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖進香是一年一度的宗教盛事，每年都吸引大量香燈腳追隨。一名男信眾表示，他已經陪媽祖走了三年，每年都有不同感悟，如今第三次跟隨，看到很多人性的貪嗔癡，對當地人造成極大困擾，考慮到自己年紀漸長有慢性病，「今年或許是我最後一次陪媽祖走了」。

第一年感受純粹澄澈　第二年學習堅持徒步者的毅力

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這名男信眾在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，第一年走心靈澄澈，當時香燈腳人雖多，但也沒現在擁擠，大家都會自發性地相互提醒注意安全，也會注意不製造環境髒亂、不造成當地人困擾，很少見到浪費或亂丟福食、結緣品，當時沿途邊走邊拍照，是生命中很純粹的一次進香體驗。

第二年走的時候，他勉強跟上眾人急行步伐，結果體力不支、無法動彈，只好先搭火車到北港等媽祖，後來看到跟上急行軍的香燈腳，內心都欽佩這群人的體力、耐心，以及跟隨媽祖的決心，即便有人跟不上，也堅持不上車，而是按照自己的節奏一步一腳印，靠自身力量走向媽祖，這樣的執著和毅力，讓他很感動，也意識到自己的不足，應向這些人學習。

第三年看見貪嗔癡　有人把美意供養自身貪念

如今第三年，他坦言「看到很多人性的貪嗔欲」，有些香燈腳是專為蒐集結緣品而來，只要有比較特別的結緣品，或提供福食的攤位，這些人一定會去排隊，完全不管需不需要，也不管是否跟上媽祖的腳步、是否阻擋了前進的隊伍或在地人的交通，「把別人的美意當成滿足他貪念的免費供養。」

還有一些人，把媽祖的名聲，當成掠奪當地人平靜生活的資產，無視交通規則和人員指揮，隨意走在馬路中間或穿越，遇到當地人提醒，還會惱羞成怒，怒瞪、怒罵當地人，甚至要求對方退讓，「這些醜陋提醒我，不是每個人的內在品格都符合自己的外在身份，也應該避免被不屬於自己的名聲和吹捧蒙蔽，而忘了自己的本分和基本的道德素養。」

一直搭車失去徒步初衷　今年可能最後一次陪走

男信眾坦言，今年或許是他最後一次陪媽祖走，一來是年紀漸長有慢性病，體力逐漸跟不上，若一直搭好心人的車，將失去了當初徒步進香的初衷。二來是家中有毛小孩要顧，不希望丟給家人照顧，如果為了來祈求媽祖保佑一家大小和毛孩，卻少了時間陪伴，反而本末倒置。

男信眾表示，無論他以後還會不會再次成為香燈腳，都希望媽祖的精神，能透過徒步進香的過程，傳達給更多人，他分享此刻的想法，是為了感謝這段美好旅程，提醒自己莫忘初衷，也希望每個香燈腳都能不辱媽祖名聲。

▲▼白沙屯「香燈腳奇景」　神蹟、亂象一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲真正香燈腳虔誠有禮、熱心互助。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

 
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