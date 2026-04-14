李貞秀被開除「為何立委身分也沒了？」　律師揭1情況才不會影響

▲李貞秀。（資料照／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

民眾黨中評會13日做成決議，開除民眾黨不分區立委陸配李貞秀黨籍。「法老王」律師王至德發文指出，先有柯文哲被判刑，後有李貞秀因國籍問題被炎上，看來民眾黨最近黨運不太順。針對李貞秀被開除黨籍後，為何會影響到其立委身分？王至德也解答了。

李貞秀被指要求金錢補償

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王至德表示，民眾黨最近是多事之秋，不只柯文哲被判有罪，李貞秀也因國籍問題被炎上，看起來黨運不太順。接著他說，李貞秀身為台灣首位陸配立委，國籍爭議本就是死結，他推測，黨中央應該是因為國籍僵局，想讓李貞秀自己辭任不分區立委，為她留點顏面，沒想到卻被要求「金錢補償」。

王至德認為，李貞秀的行為就像是租客約滿到期後，要求房東補貼搬家費用才願搬家一樣，「法律上沒這個權利，站不住理，更不合人情！情理法沒一個站得住腳的要求，黨中央自然是不理她。」除此之外，李貞秀爆料、檢舉自己的同黨夥伴，所以黨中央便直接開大絕，開除其黨籍。

律師說明影響立委身分原因

接著王至德說明，不分區立委一定要有推薦政黨的黨籍，所以李貞秀一旦失去民眾黨黨籍，不分區立委的身分自然解任，「如果她當初是自己出來選而選上的，那就算被開除黨籍也不會影響她的立委身分」。王至德也補充，「當初時代力量幾個立委如林昶佐退出時代力量時就沒有立刻喪失立委資格喔！」