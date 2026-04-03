補教師否認誘女國中生上床辯遭抹黑　她指認「臀部1特徵」打臉

▲少女與補習班老師多次發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／高雄報導

補習班老師與國中少女交往後多次發生性行為，雙方分手後少女上大學時身心狀況因此事欠佳，在男友支持下提告，且能明確說出補習班老師的踢體特徵跟家中格局，高雄地院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共9罪，各處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑4年6月。

判決指出，李姓男子於2016年至2018年間，任職於屏東市某補習班，因而認識補習少女，2人自2017年1月間開始交往，期間2人多次發生性行為。少女表示是國三時在補習班認識李男，2人2018年6月發生最後1次性關係後，李男就沒有再跟她聯繫，因為說從他車上下車時被補習班老闆看到，所以不能再跟他聯絡，所以在2019年11月間正式跟提分手。

少女說上大學後身心狀況因為先前和李男發生性行為的關係，一直很不好，當時男友希望讓李男知道他這樣是不對的，所以才會跟李男攤牌。少女也明確指出，李男腰側靠近臀部的地方有跟硬幣一樣大小的脂肪瘤，且能精確地畫出李男家中的格局。

而李男辯稱跟少女只是單純師生關係，並未交往更未發生性行為，懷疑這是因補習班間經營或招生糾紛的抹黑手段。不過補習班教師表示，當時補習班內一直有人在傳李男和少女交往的事情，因為當時正值房思琪事件火紅，補習班最怕這種事情，就給李男2條路，說如果他要和少女繼續交往，就辭去補習班所有職務；若要自證清白，就把少女退班。

法院勘驗證據，李男就診皮膚科診所函覆稱李男左、右臀部均有「癰」，位置大約在臀部靠近腰部之處，該「癰」之大小約長2公分、寬2.5公分，肉眼即可清楚辨識其存在，李男多次前往該診所進行臀部「癰」之切開引流排膿手術，認為少女說法為真。

法院審酌李男身為補習班教師，明知少女仍為14歲以上未滿16歲之國高中生，竟為滿足一己性慾，不僅與少女交往更多次發生性行為，犯後態度堪稱惡劣，已不宜輕縱，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共9罪，各處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑4年6月。