　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

補教師否認誘女國中生上床辯遭抹黑　她指認「臀部1特徵」打臉

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲少女與補習班老師多次發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／高雄報導

補習班老師與國中少女交往後多次發生性行為，雙方分手後少女上大學時身心狀況因此事欠佳，在男友支持下提告，且能明確說出補習班老師的踢體特徵跟家中格局，高雄地院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共9罪，各處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑4年6月。

判決指出，李姓男子於2016年至2018年間，任職於屏東市某補習班，因而認識補習少女，2人自2017年1月間開始交往，期間2人多次發生性行為。少女表示是國三時在補習班認識李男，2人2018年6月發生最後1次性關係後，李男就沒有再跟她聯繫，因為說從他車上下車時被補習班老闆看到，所以不能再跟他聯絡，所以在2019年11月間正式跟提分手。

少女說上大學後身心狀況因為先前和李男發生性行為的關係，一直很不好，當時男友希望讓李男知道他這樣是不對的，所以才會跟李男攤牌。少女也明確指出，李男腰側靠近臀部的地方有跟硬幣一樣大小的脂肪瘤，且能精確地畫出李男家中的格局。

而李男辯稱跟少女只是單純師生關係，並未交往更未發生性行為，懷疑這是因補習班間經營或招生糾紛的抹黑手段。不過補習班教師表示，當時補習班內一直有人在傳李男和少女交往的事情，因為當時正值房思琪事件火紅，補習班最怕這種事情，就給李男2條路，說如果他要和少女繼續交往，就辭去補習班所有職務；若要自證清白，就把少女退班。

法院勘驗證據，李男就診皮膚科診所函覆稱李男左、右臀部均有「癰」，位置大約在臀部靠近腰部之處，該「癰」之大小約長2公分、寬2.5公分，肉眼即可清楚辨識其存在，李男多次前往該診所進行臀部「癰」之切開引流排膿手術，認為少女說法為真。

法院審酌李男身為補習班教師，明知少女仍為14歲以上未滿16歲之國高中生，竟為滿足一己性慾，不僅與少女交往更多次發生性行為，犯後態度堪稱惡劣，已不宜輕縱，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共9罪，各處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑4年6月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美200特種兵「深入伊朗」營救！　川普：一度懷疑是陷阱
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

清明收假返台人潮湧現　金門啟動海運疏運近250人

基隆男違規迴轉出事！直行車遭撞飛車門凹陷　驚險畫面曝

台中狼師「撫摸私處」猥褻4男童14次　達成和解獲緩刑5年

88歲翁掃墓採藥失聯倒臥路旁　瑞芳警民聯手2小時尋回

35刀砍死外甥！新竹狠舅「手段兇殘無真切悔意」一審判無期

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

清明收假返台人潮湧現　金門啟動海運疏運近250人

基隆男違規迴轉出事！直行車遭撞飛車門凹陷　驚險畫面曝

台中狼師「撫摸私處」猥褻4男童14次　達成和解獲緩刑5年

88歲翁掃墓採藥失聯倒臥路旁　瑞芳警民聯手2小時尋回

35刀砍死外甥！新竹狠舅「手段兇殘無真切悔意」一審判無期

黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

64歲男罹攝護腺癌第二期　選「海神刀」挽救雄風

紅豆功效有哪些？6大好處＋禁忌一次看，減脂也能吃不踩雷

無畏地緣政治衝突　美資訊科技產業盈餘年增率上看37%

SJ東海遭舞台絆倒慘摔　忍痛跳舞：我真的沒事

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

竹北吊車大王南投講座　現場爆滿夾道歡迎

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

更多熱門

相關新聞

狼掰「幫妳趕鬼」性侵還錄影給她男友…判7年8月

狼掰「幫妳趕鬼」性侵還錄影給她男友…判7年8月

嘉義市一名李姓男子竟利用「鬼神附體」說詞嚇唬女子，假稱需觸碰私密處才能驅邪，趁機性侵並拍下裸露影像，甚至事後還散布給被害人男友觀看。嘉義地方法院審理後，認定李犯行明確，日前依對被害人拍攝、散布性影像而強制性交罪，重判李男有期徒刑7年8月，並宣告沒收作案用手機。

老闆收留員工一家人　反遭偷拍私密片勒索9萬

老闆收留員工一家人　反遭偷拍私密片勒索9萬

教師跟單親媽交往　只為性侵她女兒

教師跟單親媽交往　只為性侵她女兒

高雄小貨車掉落1箱番茄　女騎士閃不過慘摔

高雄小貨車掉落1箱番茄　女騎士閃不過慘摔

台中男磚塊砸前任母女、追砍鄰居　求輕判遭駁回

台中男磚塊砸前任母女、追砍鄰居　求輕判遭駁回

關鍵字：

補習班性侵未成年判刑高雄

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面