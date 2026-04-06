尋獲山友「跑山獸錢用在偏鄉」被說死要錢！律師：台人何時變這樣

▲苗栗山友爬東卯山失聯47天，跌落東稜步道80米深身亡。（圖／記者李陳信得拍攝）



記者劉維榛／綜合報導

苗栗黃姓男子攀登台中東卯山失聯，山搜高手「跑山獸」協尋47天後尋獲遺體，事後卻因10萬元匯款掀起風波，甚至被批像「賞金獵人」。對此，律師王至德發文力挺，直言專業協助本來就該有報酬，若外界因此情勒跑山獸「死要錢」，那乾脆連醫生、律師也都不要收費，質疑為何救人、找大體就得被要求義務幫忙。

律師王至德在Threads表示，他看到跑山獸被質疑收費後感到訝異，不懂以專業換取報酬，到底有什麼不妥。他直言，跑山獸投入山搜需要經驗、體力、時間與風險，這些本來就不是一般人做得到的事，結果如今卻被講得像是在拿別人的悲劇賺錢，讓他忍不住反問，「不然叫醫生都不要收錢啊。」

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王至德也提到，從跑山獸先前說法來看，收下的款項並非用在自己身上，而是投入偏鄉地方相關用途，卻還是遭到教官公開指責，讓他相當不能理解。王至德認為，律師替人打官司也會收費，社會大眾並不會因此覺得有問題，既然如此，為何到了山域搜救、協尋失聯者或尋找大體時，就會有人認為對方必須無償付出，甚至還要承受輿論壓力。

最後，王至德更感嘆，難道有人在自己最可憐、最無助的時候，就有權利要求別人一定要免費伸出援手嗎？他坦言，若真是這樣，未免太過情緒勒索，也強調自己不相信台灣人都是這種想法。