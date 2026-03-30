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15歲少女肚子痛就醫「產下男嬰」！小男友約戰55次...下場出爐

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

▲15歲少女就醫當天產子，男友遭判刑。（示意圖，非本文當事人／Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

屏東一名19歲男子與15歲少女交往同居期間，多次發生性行為，少女卻渾然不知已懷孕，直到腹痛就醫當天才驚覺產子，案件曝光後引發關注。屏東地方法院審理後，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪判處男子應執行有期徒刑1年6個月，並得聲請易服社會勞動。

判決指出，該對情侶自去年2月至12月同居，期間以平均每月約5次的頻率發生性行為，累計達55次。雖男子已成年，但少女僅15歲，仍屬法律保護對象。直到12月5日少女因腹痛就醫，才發現自己已懷孕，並於當天產下一名男嬰，醫院依規定通報後，全案才曝光並由檢警介入調查。

腹痛就醫當天產子　55次性行為全曝光

法院審理認定，男子明知少女未滿16歲，仍持續與其發生性行為，對其身心發展造成影響，且過去已有相關前案，仍未自我節制，行為應予譴責，因此依55罪各判處6個月徒刑，合併執行1年6個月。

顧家態度成量刑考量　可申請社會勞動

不過，法官也審酌男子犯後坦承犯行，且實際負起照顧少女與孩子的責任。少女及其母親均向法院求情，認為男子態度負責，兩家關係和諧，希望給予其社會勞動機會，以維持家庭經濟與照顧幼兒；社工也證實兩人目前共同生活，並規劃未來在少女成年後結婚。

法院認為，若讓男子入監服刑，恐影響未成年子女的成長環境與家庭運作，因此在量刑上予以考量，仍依法判刑但保留易服社會勞動空間，全案仍可上訴。

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