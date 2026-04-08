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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「擦窗機器人」2026熱銷　五成訂單來自歐洲

▲商用「擦窗機器人」可協助提升清潔人員的安全性。（圖／翻攝央視新聞）

▲商用「擦窗機器人」可協助提升清潔人員的安全性。（圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

隨著AI技術進步，全球智慧家電需求升溫，更具安全性的商用及家用擦窗機器人成為近年快速成長的新興市場。在政策及資金扶持下，位於大陸南方的廠商產能全開，產品不僅在內需市場走紅，海外訂單也大幅增加，其中，歐洲市場更是佔比過半。

《央視新聞》報導，國際市場研究機構Stratistics MRC預測，全球窗戶清潔機器人市場規模將從2025年的5.84億美元增長至2032年的22.04億美元，年複合增長率高達20.9%。

▲「擦窗機器人」工廠趕工製造輸出海外的訂單。（圖／翻攝央視新聞）

▲「擦窗機器人」工廠趕工製造輸出海外的訂單。（圖／翻攝央視新聞）

大陸某企業產線負責人表示，自今（2026）年1月起，工廠持續滿負荷運轉，每隔數十秒就有一台擦窗機器人完成封裝，其中，超過五成訂單來自歐洲市場；廣州黃埔區一間商用擦窗機器人生產企業相關人士也指出，產品目前有一半銷往海外。

黃埔海關統計分析處處長周浩透露，2026年以來，轄區擦窗機器人出口額達1770萬元人民幣，年增65.3%，遠高於同期機電產品17%的整體增速，其中約94%出口至歐洲。

申萬宏源證券研究所家電組分析師程愷雯指出，預計2026年全球擦窗機器人出貨量將突破300萬台，產業仍處於「藍海市場」，未來成長空間廣闊。

▲家庭用「擦窗機器人」透過租賃模式開創新商機。（圖／翻攝央視新聞）

▲家庭用「擦窗機器人」透過租賃模式開創新商機。（圖／翻攝央視新聞）

至於在大陸內需市場方面，天貓平台數據顯示，2026年1至3月擦窗機器人成交量年增超過70%；二手平台閒魚則提到，2026年春節前夕相關租賃訂單量年增達376%。

江蘇蘇州某科技公司擦窗事業部全球執行總裁張夢杰表示，許多家庭一年僅使用一至兩次，因而傾向以租賃方式體驗產品，其公司上線租賃服務一個月後，搜尋量已達10萬人次。

在商用領域，廣州某物業公司商企事業部企業經營部員工蔣娜指出，導入「人機協同」清潔模式後，透過租用擦窗機器人可降低約10%成本，同時提升作業安全性。

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