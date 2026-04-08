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天氣多變又多雨！專家：「先關後開」除濕+「分層蓋被」助好眠

▲▼達人曝居家3招應對溫差潮濕。（圖／486先生提供）

▲使用除濕設備降低室內濕度，體感更舒適。（圖／486先生提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

最近出門真的很糾結，到底要穿短袖還是長袖？4月進入換季期，天氣變化大，白天溫暖、夜晚轉涼，加上伴隨而來的潮濕多雨，不僅讓許多民眾在穿衣上感到困擾，室內環境也跟著「鬧脾氣」，出現衣物潮濕、悶味甚至睡不安穩等問題。

家事達人486先生指出，春季鋒面活躍，空氣含水量高，室內若通風不當，濕氣容易滯留在衣櫃、床墊或牆角，產生潮濕悶味，甚至引發過敏，更會進一步干擾人體舒適感與睡眠深度。只要掌握3原則，就能有效提升生活品質。

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一、「先關窗、後換氣」打造乾爽居家

不少人習慣邊開窗邊除濕，等於把戶外濕氣一起吸進來。正確做法是先關閉門窗集中除濕，待濕度降至50%-60%的舒適範圍後，再短時間開窗讓空氣對流。這樣既能防止戶外濕氣灌入，又能維持室內空氣新鮮，讓居家環境擺脫濕黏感。

▲▼達人曝居家3招應對溫差潮濕。（圖／486先生提供）

▲天氣變化大，可採分層蓋被方式，提升睡眠品質。

二、「分層蓋被」應對夜間微涼

雖然目前氣溫不至於冷到著涼，但北台灣晚間不到20度的氣溫，仍會讓不少人在半夜感到涼意。針對睡眠舒適度，可採「薄被＋薄毯」分層蓋被方式，若睡到一半覺得悶熱，隨時掀開上層被子即可，比單蓋一件厚被子更能靈活調整體溫。

三、空氣「動」起來　循環扇是關鍵

濕氣與悶感常來自空氣停滯。透過循環扇讓空氣流動，不僅能幫助空氣均勻分布、緩解濕悶感，對於雨天時輔助室內晾衣、去除濕氣也有顯著效果。

透過除濕與空氣循環的簡單操作，即便面對忽暖忽涼的換季期，也能擁有乾爽的生活空間與高品質的睡眠。

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