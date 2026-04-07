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煮沸也沒用！除濕機水=細菌湯　專家親授「3宜、4避」原則

▲除濕機的水能用嗎？達人曝「3種可用、4種別碰」關鍵差異。（圖／486先生提供）

▲除濕機水箱需定期刷洗，並避免長時間讓積水留在水箱內。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／綜合報導

台灣環境潮濕，不少人家中的除濕機幾乎24小時運轉，看著水箱一下子就滿，倒掉又覺得可惜，直覺想拿來二次利用，但這水乾淨嗎？家事達人486先生發出警示，看似清澈的除濕機水，其實是潛藏大量灰塵與黴菌的「細菌湯」，即便煮沸也不建議飲用，提醒民眾別因省水反而傷了身。

486先生解釋，除濕機的運作原理是冷凝空氣中的水氣，而在這個過程中，散佈在空氣中的灰塵、細菌、黴菌孢子都會一併隨水氣落入水箱中。再加上除濕機內部的冷凝片與長期潮濕的水箱，本就是細菌滋生的絕佳溫床，即便透過高溫煮沸，也難以完全去除其中的汙染物與異味。

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▲除濕機廢水再利用4大地雷。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲除濕機水再利用「4大地雷」勿踩。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

這4件事千萬別做！除濕水藏微粒恐成「砂紙」

針對除濕水的利用，486先生特別整理出「4大地雷」。第一，絕對不能拿來「飲用或烹飪」，因為水質含菌量高，煮沸也無法改變其不潔的本質。第二，不可用於「清洗食材」，避免病菌交叉污染食物。第三，應避免「身體接觸」，如刷牙、洗臉或洗澡，以免皮膚或黏膜接觸到過敏原。第四，千萬別拿來「擦拭車身」，由於除濕水中含有肉眼難見的細微顆粒，若直接噴灑在車殼上擦拭，恐會像砂紙一樣刮傷烤漆。

▲除濕機水3大用途。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲除濕機水相對安全的3種用途。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

想省水？掌握「清、沖、拖」3大用途

若想落實節水環保，專家建議除濕水應以「非接觸人體」且「非精緻表面」的清潔為主。相對安全的用途包括：第一，用於「沖洗馬桶」；第二，加入清潔劑後用來「拖地或沖洗陽台」；第三，若要清潔車輛，則建議僅針對「輪胎、輪框」等部位進行局部刷洗。

除了用水觀念，486先生也呼籲民眾不可忽視除濕機的日常保養。建議每週至少清洗一次水箱，並定期清潔濾網，避免積水過久形成「生物膜」衍生惡臭，才能確保除濕機運作效率，同時守護居家空氣的潔淨。

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