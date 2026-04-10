襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

▲襪子是要翻面洗，還是恢復原狀再洗？看似小事，卻是不少家庭常見的洗衣困擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

在每天的家務中，洗衣服看似簡單，有些小細節卻容易出現分歧，例如有人習慣將襪子脫下後，以反面直接丟進洗衣籃，也有人仍保持正面來清洗，而襪子要不要翻面洗，日本知名襪子製造商NAIGAI對此給予建議，讓不少人看了直呼長知識。

根據日媒《grape》報導，業者說明，襪子的內側因為長時間貼近皮膚，最容易吸附汗水與皮脂，也是主要累積污垢的地方，若維持原狀直接清洗，清潔力未必能完全作用在髒污表面；反之，將襪子翻面後再洗，能讓洗劑更直接接觸髒污來源，提升整體洗淨效果。

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襪子在翻面的狀態下清洗，才是較為正確且有效的做法之外，也有助於保護外側布料。報導指出，這樣的洗法可以減少襪子表面產生毛球與沾附灰塵，對於維持襪子的外觀與延長使用壽命都有幫助。不只清洗方式重要，晾曬時將襪口的鬆緊帶部分朝上，並在陰涼處晾乾，如此可以避免布料受損。

不少人過去認為，把襪子順手反面脫下後就拿去洗，是一種偷懶或隨意的做法，實際上反而更符合清潔原理，透過簡單調整洗衣習慣，就能讓襪子洗得更乾淨，也能減少日常生活中不必要的小困擾。